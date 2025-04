Schicker Stadl statt Musical-Bühne: Zu Besuch bei Perman & Shaki

Das Muscial-Paar Marjan Shaki und Lukas Perman verwirklichte sich den Traum vom Leben auf dem Land. In der Nähe von Wien haben die vierfachen Eltern jetzt sogar ihren eigenen Stadl.

Manchmal muss man einfach loslassen, damit das Erträumte ins Leben purzelt“, bringt Marjan Shaki die Entstehungsgeschichte ihres Traumdomizils auf den Punkt. 15 Jahre lang hatten die erfolgreiche Musicaldarstellerin und ihr Kollege und Ehemann Lukas Perman nach einem Haus außerhalb von Wien gesucht – doch nichts gefunden.

15 Jahre lang suchten Marjan Shaki und Lukas Perman nach ihrem Traumhaus - mit einer Scheune. © Andreas Tischler ×

"Wir wollten schon auswandern..."

„Wir wollten dann schon nach Spanien ziehen, als wir plötzlich dieses Haus gesehen haben.“ Dabei war es nicht einmal so sehr das Haupthaus, sondern vielmehr die angeschlossene alte Scheune, die das Musicalpaar zuschlagen ließ. „Wir wollten immer einen Künstlerraum schaffen, einen Ort, an dem sich Menschen kreativ austauschen können.“

15 Jahre lang suchten Marjan Shaki und Lukas Perman nach ihrem Traumhaus - mit einer Scheune. © Andreas Tischler ×

Musical-Star als Baumeister

Rund fünf Jahre nachdem Marjan und Lukas mit ihren Kindern ins Irenental gezogen und nochmals Eltern – diesmal von Zwillingen – geworden waren, ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Vollen Einsatz lieferte Bühnen-Star Lukas Perman selbst, um aus dem rund 120 Quadratmeter großen Raum eine kreative Stätte mit rustikalen Elementen, aber modernem Flair zu machen. Zusammen mit einem befreundeten Baumeister fuhr er durch ganz Österreich, um alte Holzbalken zu suchen, unter denen jetzt nicht nur die vier Kinder malen, spielen und sich austoben können, sondern vor allem auch Lukas Permans Produktionen entstehen.

Der riesige Tisch bietet Platz für Produktionsbesprechungen. © Andreas Tischler ×

Marjans wichtigste Hauptrolle ist die als Vierfach-Mama

Der Sänger und Schauspieler bekam punktgenau zur Fertigung des Stadls die Rechte für „Jesus Christ Superstar“. An diesem Donnerstag, 17. April, geht das Musical-Spektakel zum zweiten Mal über die Bühne der Wiener Stadthalle – mit Marjan Shaki als Maria Magdalena. Ihre Rolle als Vierfachmama bleibt aber dennoch die wichtigste Aufgabe in ihrem Leben. „Ich habe das Glück, dass ich schon so viele tolle Sachen machen durfte, von daher ist mein Drang nicht mehr so groß, auf der Bühne zu stehen“, erzählt die gebürtige Hamburgerin. „Und die Vereinbarkeit von vier Kindern und dem Beruf wäre auch nicht so einfach. Die Kinder stehen bei mir an erster Stelle.“

Im oberen Bereich haben die vier Kinder ausreichend Platz zum Malen und Spielen. © Andreas Tischler ×

Podcast-Aufzeichnungen vor dem Kamin

Eine neue Verwirklichung hat die naturverbundene Sängerin und Schauspielerin in dem Podcast „Mélange à trois“ gefunden, den sie zusammen mit den Kolleginnen Missy May und Linda Hold aufzeichnet. „Hier im Stadl vor dem Kamin, wo sonst?“, lacht Shaki. Lukas Perman bereitet hier indes sein nächstes großes Projekt vor: Die Geburtstags-Gala für Sylvester Levay in der Stadthalle am 18. Mai, für deren Proben sich in diesen Wochen regelmäßig Musicalgrößen in der kreativen Scheune von Marjan und Lukas einfinden. Und weil es so gemütlich ist, auch meist nicht allzu schnell wieder gehen.