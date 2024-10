Zu Besuch bei der Grande Dame der Hotellerie Elisabeth Gürtler in Tirol

Die Grande Dame der Hotellerie führt nicht nur das Luxushotel Alpin Resort Sacher, Elisabeth Gürtler hat in Seefeld auch ihren Lebensmittelpunkt gefunden.

Elisabeth Gürtler ist vor ein paar Jahren nach Tirol heimgekehrt und widmet sich nun jenem Hotel, das schon ihre Eltern in ihrem Geburtsjahr 1950 als kleine Pension eröffneten. Das Haus wurde stetig ausgebaut und beherbergte sodann als Luxushotel Astoria jahrzehntelang nationale und internationale Prominenz. Nachdem die Sacher-Chefin die Führung des weltberühmten Wiener Sacher Hotels an ihre Kinder weitergegeben hat, führte sie ihr Weg zurück nach Seefeld, um aus dem elterlichen Traditionsbetrieb das neue Alpin Resort Sacher zu machen. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel lässt nach intensiven Um- und Anbauarbeiten mit seinen 85 Zimmern und Suiten, dem 4.700 qm großen Spa, einem 20-Meter Sportpool und dem 800 großen Naturbadesee keine modernen Gästewünsche offen.

Edel, aber gemütlich. So wünscht es sich Elisabeth Gürtler in ihren privaten Räumen, aber auch für ihre Gäste. © Chris Singer ×

Powerlady

Die 74-Jährige ist im neuen Tiroler Sacher die perfekte Gastgeberin und hat ihre Handschrift bei Ästhetik, Design und Raumgestaltung im gesamten Hotel hinterlassen. Sie ließ alles nach ihrem persönlichen Geschmack gestalten. Größten Wert legt die Hotelière dabei auf Details, was man nicht nur beim Interieur, oder dem Personal merkt, sondern auch an ihrem persönlichen Styling. Und so entstand ein Hotel im besonderen Alpin-Chic mit edlen modernen Akzenten à la Elisabeth Gürtler, die das Haus auch ihr Zuhause nennt.

Die langen Gänge halten nicht nur fit, sondern sind mit den wunderschönen Tapeten auch etwas fürs Auge. Die Hotel-Chefin sucht sämtliche Stoffe und Tapeten stets selbst aus. © Chris Singer ×

Die Chefin privat

Frühmorgens trifft man die Hausherrin bereits mit ihrer Hündin Ella auf der hoteleigenen Hundewiese, oder bei einem Spaziergang rund um das Hotel, bevor es noch vor dem Frühstück in den Fitnessraum geht, wo sich Gürtler täglich am Laufband bewegt, um sich fit zu halten. Gestärkt und durchgestylt im besten Gewand begrüßt Gürtler sodann die MitarbeiterInnen und macht ihre Runde durch das gesamte Haus. In der Lobby wirft sie den ersten Blick auf die dekorativen Schafe, die sie selbst ausgesucht hat und die alle so lieben. Weiter geht es zu den opulenten Blumenvasen, die täglich gepflegt mit frischen Lilien sie selbst und die Sinne der Gäste erfreuen. Für die Gemütlichkeit in allen Räumen sorgt nicht nur das Holz, sondern auch die wunderschönen Textilien und vor allem Tapeten, die man überall im Haus findet. Die Gastgeberin macht weiters ihre Schritte durch die langen Gänge in den Stockwerken, die alle für sich in unterschiedlichen Designs tapeziert wurden.

Wer weltbekannt ist, war schon einmal im Hotel Alpin Resort Sacher zu Gast. Die Fotowand liefert den Beweis. © Chris Singer ×

Schöne Erinnerungen

Dass das Hotel und seine Besitzerin Legendenstatus haben, untermauern die unzähligen Fotos mit Weltstars, Aristokraten, Politikern und prominenten Freunden des Hauses an einer Wand im Erdgeschoss. Im Vorbeigehen kommen bei der Hotelchefin viele wundervolle Erinnerungen hoch. Wer so viel wie Gürtler unterwegs ist, der gönnt sich auch einmal eine Pause mit einer Zeitung im wohligen Wintergarten. Abends ist die Gastgeberin dann ganz in ihrem Element, um sich umgezogen im Dinner Outfit mit den Gästen im Restaurant, oder an der Bar zu unterhalten und es sich sozusagen in ihrem Wohnzimmer gemütlich zu machen. Den Abend beschließt Gürtler immer mit ihrer Hündin mit einem Spaziergang an der frischen Tiroler Bergluft.