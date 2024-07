Haus der Sterne: Zuhause bei Star-Astrologin Gerda Rogers

Nach 24 Jahren in ihrer Traumvilla in Baden bei Wien hat Star-Astrologin Gerda Rogers diese komplett renoviert. Hier zeigt sie das schöne Ergebnis.

Die letzten Monate waren keine einfachen für die 82-jährige Grande Dame der Sternenkunde. „Wochenlang standen jeden Morgen Handwerker da, alles musste ausgeräumt werden, es wurde gestemmt, gebohrt, es war laut und staubig“, erzählt Gerda Rogers während sie uns durch ihre Villa führt und zeigt: „Aber es war die Mühe wert. Jetzt habe ich große Freude.“ Tatsächlich erstrahlt das Haus, das die erfolgreichste Astrologin des Landes 2000 errichten ließ und seither ihr edles Zuhause und Arbeitsplatz zugleich ist, in völlig neuem Glanz.

Alles neu im Zuhause von Gerda Rogers

Im Jahr 2000 ließ Gerda Rogers das Haus in traumhafter Lage ganz nach ihren Wünschen errichten. Hier blickt Sie für ihre vielen Klient:innen in die Sterne, in den Obergeschoßen befindet sich das private Refugium der österreichischen Star-Astrologin. © Johannes Kernmayer ×

Stichwort Arbeit: Weil Gerda Rogers immer noch Vollzeit arbeitet – ihre beliebte Ö3-Sendung „Sternstunden“ (jeden Sonntag ab 22 Uhr) läuft seit 33 Jahren (!) –, hätte die Powerlady selbst das Renovierungsprojekt wohl niemals gestartet. „Aber Clemens hat mich dazu überredet“, erzählt Rogers über ihren Manager und engen Freund Clemens Trischler, der hinzufügt: „Gerda steht mitten im Leben und arbeitet unglaublich hart, wieso also sollte sie es sich nicht gönnen, ihr Zuhause nochmal ganz neu zu gestalten und alles perfekt herrichten zu lassen?“, so der Künstlermanager über seine 82-jährige „Ersatzmama“, mit der er Buchprojekte, Eventauftritte und Merchandise-Ideen ebenso umsetzt, wie nun auch den Umbau in Rogers Villa, der wahrlich gelungen ist.

Glamourös, aber gemütlich

An ihren eleganten Glastisch mit neuen Stühlen des Star-Designers Philippe Starck unter dem Kristalluster bittet die Star-Astrologin gerne immer wieder Gäste. © Johannes Kernmayer ×

Vom Lichtschalter bis zur Wärmepumpe ist jetzt alles neu und „ordentlich“, wie Gerda Rogers es gerne hat. Ein Blick in ihre zahlreichen Kleiderschränke und in den Schuhraum verrät: „Als Steinbock behalte ich gerne den Überblick und will keinesfalls Chaos.“ Was ihr bei dem Retouch der Villa wichtig war: „Dass die Einrichtung meinem Stil treu bleibt.“ Und dieser vereint mit großen, weißen Sofas, Versacepölstern, einer gediegenen Porzellansammlung und nagelneuen stylischen Philippe Starck-Designerstühlen am eleganten Glasesstisch Glamour und Gemütlichkeit.

Der Eingangsbereich im Erdgeschoß ist edel und freundlich. Hier empfängt Rogers ihre Klient:innen, um für sie in die Sterne zu blicken. © Johannes Kernmayer ×

Die Wände wurden in gebrochenem Weiß gestrichen, die Parkettböden erneuert – und der eine oder andere neue Kristallluster montiert. Dazu passend verleihen goldgerahmte Spiegel den hellen Räumen Tiefe und lassen die Antiquitäten, die Rogers über die Jahre gesammelt hat, noch edler wirken.

Gut leben und gerne arbeiten

Dutzende Sterne-Bücher, darunter auch ihre eigenen, sowie Rogers Auszeichnungen stehen im Bücherregal ihres Büros, das ebenfalls mit hellen Möbeln ein freundliches Ambiente bietet. © Johannes Kernmayer ×

Viele Erinnerungsstücke, wie Fotos ihrer geliebten Hunde, oder die Hasenlampe, die die lebenslustige Lady immer wieder amüsiert, dürfen freilich nicht fehlen. Ihre zahlreichen Auszeichnungen findet man neben ihren Büchern, darunter ihre sechs Bestseller, im Arbeitsbereich im Erdgeschoß des Hauses, wo Gerda Rogers ihre Klient:innen empfängt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde ein neues Heizsystem mit einer Ochsner Wärmepumpe errichtet. Der Garten ist groß, „aber auch nicht zu groß“, wie die Pflanzenliebhaberin sagt. © Johannes Kernmayer ×

Für ein perfektes Klima sorgt das neue Heizsystem, das Rogers „auch im Sinne der Nachhaltigkeit“ ein großes Anliegen war. Mittels energiesparender Wärmepumpe wird nun die Villa, die übrigens auch über ein neues Sicherheitssystem verfügt, beheizt. Aber vorerst genießt Gerda Rogers ohnehin den Sommer in ihrem traumhaften Garten, „der groß genug für mich, aber nicht zu groß ist.“ Schließlich ist Rogers viel unterwegs – in ihrer Garage steht übrigens auch ein neues Auto. Alles neu also im Leben von Gerda Rogers – altbewährt bleibt aber ihre unvergleichliche Power, die sie hoffentlich noch lange behält. Die Sterne stehen gut dafür.