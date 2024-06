Theresia Starkl zeigt, wie Sie Ihren Outdoor-Bereich zur Grün-Oase verwandeln

Vor knapp einem Jahr eröffnete sie den Starkl Stadtsalon, jetzt öffnete Theresia Starkl für LIVE&STYLE die Türen zu ihrem privaten Paradies.

Wer durch den Starkl Stadtsalon am Wiener Nestroyplatz flaniert, kann leicht ins Träumen geraten: eine prachtvolle Terrasse oder einen liebevoll gestalteten Balkon mit den perfekten Outdoor-Möbeln, tollen Deko-Elementen, vor allem aber auch prachtvoll blühenden, gesunden Pflanzen wünschen sich viele. Was im Paradies für Interior- und Flora-Fans nach unnachahmlicher Idylle eines Top-Stores aussieht, kann recht einfach zur Realität werden – wie Theresia Starkl beweist.

Theresias Outdoor-Oase

Vor knapp einem Jahr eröffnete die Tochter aus dem Starkl-Traditionsunternehmen zusammen mit ihrem Bruder Ludwig den Stadtsalon. Kurz danach zog die Powerlady in eine 73 Quadratmeter große Dachgeschoßwohnung im nahen Stuwerviertel.

Der Seidenbaum kann, wie die meisten Pflanzen auf Theresias Starkls Terrasse, auch im Winter im Freien stehen. Als hübsche Unterpflanzung setzte sie hier herrlich duftenden Lavendel und Katzenminze ein. © Chris Singer ×

Die Liebe auf den ersten Blick war vor allem der traumhaften Dachterrasse mit Blick über Wiens Dächer und weit über die Donau hinüber zu verdanken. „Es gab allerdings ein wenig Renovierungsbedarf“, verrät Theresia Starkl beim LIVE&STYLE-Besuch der Oase, die sie hier schuf. Erst kürzlich wurde ein neuer Bambus-Boden („nicht günstig, aber beständiger als viele andere Holzarten“) verlegt und die Terrasse mit einem großen Outdoor-Sofa, ovalem Esstisch und einer praktischen, von ihr selbst verschönerten Gartenhütte zum „absoluten Lieblingsort hier“, wie Starkl selbst sagt. Der Neid könnte Menschen mit weniger grünem Daumen ob der Blüten- und Pflanzenpracht fressen.

So wählen Sie die passenden Terrassen- und Balkonpflanzen

Ihre Liebe zu Pflanzen lebt Theresia Starkl nicht nur beruflich aus – auf ihrer Dachterrasse blühen prachtvolle Blumen, die mit exotischen Bäumen und schönen Outdoor-Möbeln eine Oase bilden © Chris Singer ×

Die hohe Kunst der Gartenkunde beweist die 38-Jährige, die erst vor acht Jahren in das Familienunternehmen einstieg, in der Kombination aus farbenfrohen Terrassenlieblingen wie Hängepetunien und wunderschönen Exoten wie einem Seiden- oder einem Feigenbaum, in deren großen Töpfen etwa duftender Lavendel und Katzenminze als hübsche Unterpflanzung dienen. Klingt alles aufwendig und nur profitauglich? Keineswegs, wie Theresia Starkl verspricht: „Das Wichtigste für Terrassen- und Balkonpflanzen ist eine reichhaltige, richtig gute Erde und Disziplin bei der Wässerung“, so die Expertin, die auch im Innenbereich ihrer Traumwohnung auf Pflanzen als Dekoration setzt.

Gemütliche Grillabende sind im Sommer Pflicht

Kräuter dürfen freilich auch nicht fehlen: die Powerlady kocht und grillt gerne. Sommerabende genießt sie zusammen mit ihrem Freund, der allerdings nicht hier wohnt. © Chris Singer ×

Stichwort Deko – während im Starkl Stadtsalon Deko-Liebhaber aus dem Vollen schöpfen können, mag es Theresia Starkl privat lieber puristisch. An Kräutertöpfchen darf es jedoch keinesfalls fehlen, schließlich ist sie leidenschaftliche Köchin. Dieser schönen Sommertage wird aber nicht in der offenen Küche unter der Dachschräge Pasta gemacht, sondern vielmehr auf der Dachterrasse der Grill angeworfen. „In den nächsten Tagen kommen noch eine große Liege und ein Sonnensegel“, so Theresia Starkl. Noch Fragen, warum es die Unternehmerin im Sommer keinesfalls ins Ausland zieht? All jenen, die es ihr gerne gleichmachen würden, sei ein Besuch im Starkl Stadtsalon ans Herz gelegt.