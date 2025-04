× Bizarre Nebenwirkung: Abnehmspritze verursacht „Ozempic-Füße“

Das Abnehm-Wundermittel Ozempic hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt – doch Mediziner warnen nun vor einer unerwarteten Nebenwirkung, die sich ausgerechnet an den Füßen zeigt. Auch viele Promis sind betroffen.

In den letzten Jahren hat Ozempic rasant an Bekanntheit gewonnen – vor allem, weil zahlreiche Prominente offen über ihre spektakulären Abnehmerfolge gesprochen haben. Doch mit dem Hype kamen auch die Schattenseiten ans Licht: Ungewöhnliche Nebenwirkungen mehren sich. Vielleicht haben Sie bereits vom sogenannten „Ozempic-Gesicht“ gehört – ein Begriff für den eingefallenen, mürrisch wirkenden Look, der bei einem schnellen Gewichtsverlust entstehen kann. Nun sorgt eine neue, unerwartete Begleiterscheinung für Aufsehen: die „Ozempic-Füße“.

Vom „Ozempic-Gesicht“ zu den „Ozempic-Füßen“

© Getty Images ×

Mediziner:innen schlagen Alarm, denn unter dem Begriff „Ozempic-Füße“ verstehen sie das Phänomen schlaffer, faltiger Haut an den Füßen – verursacht durch den extrem schnellen Fettabbau, der auch dort für den Verlust der stützenden Polsterung sorgt. In einigen Fällen soll es sogar zu einer veränderten Schuhgröße gekommen sein, weil das schützende Fettgewebe in den Fußsohlen geschwunden ist. Für viele Betroffene wird das Gehen zur Qual – und für manche zur peinlichen Stil-Frage, wenn Sandalen plötzlich die Spuren des Gewichtsverlusts offenbaren.

Hat Sharon Osbourne schon Ozempic-Füße?

In den sozialen Medien wird bereits spekuliert: Sharon Osbourne soll erste Anzeichen der Nebenwirkung zeigen. Ein kürzlich gepostetes Instagram-Foto mit ihrem Enkel sorgt für Aufsehen – ihre Fans bemerkten sofort die extreme Veränderung ihrer Silhouette und auch auffällig eingefallene Füße.

Auch bei Oprah Winfrey wird diskutiert, ob sie von den Ozempic-Füßen betroffen ist. Bei den kürzlichen NAACP Image Awards trug sie offene High Heels – und Zuschauer bemerkten auffällige Faltenbildung und Hauterschlaffung an ihren Füßen.

Experten warnen: Extremer Fettverlust ist nicht gleich gesund

Während der Hype um Ozempic ungebrochen ist – angeheizt durch TikTok-Trends, Influencer-Berichte und prominente Erfolgsgeschichten – rufen Ärzt:innen zur Vorsicht auf. Der drastische Fettverlust kann nicht nur das Gesicht altern lassen oder die Hände knochig wirken lassen, sondern eben auch die Füße in Mitleidenschaft ziehen.