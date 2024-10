× Ewiger Jungbrunnen: Diese Anti-Aging-Hacks machen Sie jünger

Infusionen, neuartige „Verjüngungskammern“ oder Retreats auf Luxus-Inseln. Mit der Langlebigkeit wird viel Geld gemacht. Biohackerin Vian Feldhusen meint: Reverse-Aging geht auch anders.

„Langlebigkeit“, so Biohackerin und Longevity-Expertin Vian Feldhusen „muss kein Luxus sein!" Es ist vor allem der Lebensstil, der seit Jahrhunderten in den sogenannten Blue Zones gelebt wird, der Körper und Geist nachhaltig jung hält. Die Blue Zones sind Orte unserer Erde, in denen besonders viele Hundertjährige leben. Kältekammern, Drip Spas und Red-Light-Facials sucht man dort übrigens vergeblich. Die Longevity-Strategien der Centenarians finden sich in deren Alltag.



1. Der Anti-Glucose-Trick

Wenn wir häufig und kohlenhydratreich essen, kann es sein, dass der Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt. Gar nicht gut! Denn der Schlüssel zu weniger Entzündungen (ein Anti-Aging-Wundermittel) und einer schlanken Figur ist ein stabiler Glucosespiegel.

Tipp: Wer z. B. Schokoladenkuchen mit griechischem Joghurt kombiniert, kann den Insulinanstieg fast halbieren. Wer Grünzeug, wie in den Blue Zones, zu Beginn der Mahlzeit isst, hält die Kurve ebenfalls flach.

2. Guter Schlaf

© Getty Images ×

Ein erholsamer Schlaf ist günstiger und effektiver als jede Longevity-Klinik. Dass wir bei kühler Raumtemperatur schlafen sollen, ohne Handy im Raum und spätes Abendessen – das wissen wir bereits. Abseits von teuren Melatonin-Sprays, die übrigens den Körper belasten können, helfen diese beiden simplen Hacks: 2 bis 3 Stunden vor dem Einschlafen das Licht zuhause dimmen, um die körpereigene Melatoninproduktion anzukurbeln.

3. Drybrushing

Lymphmassagen werden aktuell gehypt – meist in Form einer brasilianischen Bodycontouring-Massage. Mit einer einfachen Körperbürste, die es für wenige Euro in jeder Drogerie gibt, holen wir uns das teure Treatment etwas abgewandelt nach Hause: Beginnend am Hals streichen wir unsere Haut und Gefäße Richtung Herz und anschließend von den Füßen nach oben zum Herz. Der Effekt neben festem Bindegewebe und strahlenderer Haut: Der Lymphfluss ist im gesamten Körper angeregt und damit die Entgiftung. Die ist für unsere Langlebigkeit enorm wichtig.

4. Fasten (auch ohne Verzicht)

Fasten ist eine hocheffiziente und sehr kostengünstige Methode, die Zellreparatur anzukurbeln. Das körpereigene Zellreinigungsprogramm namens Autophagie springt bereits beim regelmäßigen Intervall-Fasten an – also 16 Stunden Fasten und 8 Stunden essen. Der Effekt: alte Zellen werden ausgeschieden, neue werden gebildet und unser Körper kann sich durch diesen einfachen Trick selbst verjüngen.

5. Dankbarkeit

Die Dinge, die uns am glücklichsten machen, kosten selten Geld, oder? Unsere Haltung, also unser WIE, spielt dabei die Hauptrolle. Es lohnt sich also, in unser Mindset zu investieren (ohne Geld), um lange gesund zu bleiben. In der Studie „15 Minutes for me” mit 10.000 Teilnehmer:innen konnte der Mediziner Dr. Paul Koeck nachweisen, dass nur 15 Minuten Training genügen, um stressbedingte Beschwerden um 70 Prozent zu reduzieren. Von Journaling, Dankbarkeitsübungen bis hin zu Meditation gibt es viele tolle Übungen für jede und jeden.

6. Atmen!

© Getty Images ×

Stress ist nicht nur anstrengend, sondern lässt uns auch schneller altern. Wenn wir unter Stress stehen, beginnen wir flach zu atmen und lösen damit diverse Signale im Körper aus. Der Trick ist: ATMEN! Wenn wir Parasympathikus und Sympathikus, also die beiden Pole unseres Nervensystems beeinflussen wollen, hilft die richtige Atemtechnik. Ein einfacher Trick ist zum Beispiel auf 4 einzuatmen und auf 8 auszuatmen – und zwar tief in den Bauch hinein.

7. Face Yoga

Zu Longevity und einem gesunden Gesamtzustand gehört auch unsere Hülle. Unser Gesicht ist der prominenteste Bereich vor dem die Schwerkraft leider auch keinen Halt macht. Mit einfachen Gymnastikübungen für die Gesichtsmuskulatur können wir auf natürliche Weise für ein kleines Lifting sorgen. Tipp für eine Face-Gym-Übung: Einen Stift zwischen die Lippen nehmen. Diesen mit dem Ringmuskel des Mundes und unserer Wangenmuskulatur 30 x anheben. Mehr Inspiration und Übungen gibt‘s auf der Online-Plattform Bovisaj und in den Workshops von Clean Beauty Concept.

8. Daily Dose of Activity

Zehn Stunden das Gesäß am Bürostuhl platt sitzen und dann eine Stunde mit Personal Trainer schwitzen. Geht auch anders. Die beste Medizin überhaupt, so weiß die Wissenschaft, ist Bewegung im Alltag. Wenn wir es schaffen, unsere Inaktivitätszeit täglich unter 8 Stunden zu halten, tun wir enorm viel für unsere Langlebigkeit. Klingt easy? Ist es auch!

Tipp: die Treppe nehmen, zwischendurch Wege zu Fuß erledigen und lange Meetings, wann immer möglich, spazierend verbringen. P.S.: Bewegung, vor allem die zyklische wie flottes Spazieren oder Laufen, hält nicht nur die Muskeln stark, sondern schützt auch vor Volkskrankheiten wie Diabetes Typ 2 und ist ein Booster für unsere geistige Fitness.

9. Kostenloses Vitamin D

Im Arbeitsalltag vergessen wir oft auf sie: Die Supermedizin Sonne. Regelmäßige Sonnenexposition fördert im Körper die Bildung von schützendem Vitamin-D. Generell sind Aktivitäten im Freien ein essenzieller Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Selbst kurze Spaziergänge in der Sonne tragen zur Verbesserung der Stimmung und Gesundheit bei.