× Herbst ist Fastenzeit: Warum Sie jetzt detoxen sollten

Das Frühjahr gilt als DIE Zeit der inneren Reinigung. Laut der Modernen Mayr-Medizin bietet das Fasten auch in kühleren Monaten zahlreiche Vorteile für Körper und Psyche. Mayr-Mediziner Prof. Dr. Harald Stossier über das Warum und Wie.

Den Darm entlasten, Altlasten loslassen, regenerieren, die Energiereserven wieder auffüllen, ungesunde Gewohnheiten durchbrechen und einen Reset für den oft festgefahrenen Lebensstil initiieren – all das ist nicht nur der traditionellen Fastenzeit im Frühling vorbehalten.

Zwar mag es leichter erscheinen, im Frühling mit der Entgiftung und Veränderung zu beginnen, doch gerade der Übergang in die kälteren Monate fordert den Körper besonders heraus. In dieser Phase ist es wichtig, achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen und den Körper aktiv zu unterstützen, um ihn bestmöglich auf die bevorstehenden Belastungen vorzubereiten.

Ab ins Retreat!

Das BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat im Bleiberger Hochtal bietet ganzjährig medizinisch betreute Detox- und Fasten-Kuren basierend auf der Modernen Mayr-Medizin an, um die unserem Lebensstil geschuldeten chronischen Beschwerden und Erkrankungen ganzheitlich zu therapieren. Die F.X. Mayr-Methode basiert auf den Therapieprinzipien Schonung, Säuberung, Schulung und Substitution. Eine darmfreundliche Ernährungsweise und achtsame Essgewohnheiten unterstützen dabei, die Funktion aller Organsysteme und im Speziellen des Verdauungstraktes zu verbessern.

Der Darm gilt als Zentrum der Gesundheit, da in ihm etwa 70 Prozent der gesamten Immunzellen beheimatet sind. In einem gesunden Darm wohnt also ein gesundes Immunsystem, das uns vor den zahlreichen derzeit herumschwirrenden Erkältungsviren & Co. schützt. Aber nicht nur die Abwehr profitiert von einer Kur. Mayr-Mediziner Prof. Dr. Harald Stossier – er steht dem BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat als wissenschaftlicher Berater zur Seite – verrät 7 gute Gründe für eine Kur im Herbst.

1. Stärkung des Immunsystems vor der kalten Jahreszeit

Der Herbst ist der perfekte Zeitpunkt, um das Immunsystem auf die kommenden kühlen Monate vorzubereiten. Die Moderne Mayr-Therapie hilft durch gezielte Entgiftung, eine gesteigerte Nährstoffaufnahme und Verbesserung der Darmgesundheit, die Immunabwehr deutlich zu stärken. So kann der Körper Infekte im Winter besser abwehren.

2. Regeneration und Entlastung des Verdauungssystems

Die Moderne Mayr-Therapie fokussiert sich auf die Entlastung und Regeneration des Verdauungstrakts. Nach einem stressigen Sommer und vor der schweren Winterkost gibt die Therapie dem Darm Zeit, sich zu regenerieren, was zu einer verbesserten Verdauung und Nährstoffaufnahme führt. So können Blähungen, Völlegefühl und andere Magen-Darm-Probleme nachhaltig verbessert werden.

3. Stressabbau & mentale Erholung

Der Herbst ist die Zeit des Übergangs, und diese kann stressig sein. Die Moderne Mayr-Therapie bietet eine Gelegenheit, mental zur Ruhe zu kommen, Stress abzubauen und den Geist zu klären. Die Kombination aus Fasten, leichten körperlichen Aktivitäten und speziellen Entspannungstechniken wie Atemübungen und Meditation hilft, die innere Balance wiederzufinden.

4. Verbesserung der Schlafqualität

Durch die Entgiftung und die Optimierung des Stoffwechsels, die während einer Modernen Mayr-Therapie stattfinden, wird oft auch die Schlafqualität deutlich verbessert. Es besteht die Möglichkeit, eine schlafdiagnostische Untersuchung im BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat durchzuführen. Viele Teilnehmer:innen berichten nach einer Therapie von tieferem, erholsamem Schlaf, was besonders in den dunklen Herbstmonaten wichtig ist, um den Energiehaushalt aufzufüllen.

5. Förderung der Hautgesundheit

Im Herbst wird die Haut oft trocken und verliert an Feuchtigkeit. Durch die intensive Entgiftung, die Einnahme von Mikronährstoffen und Omega-3 unterstützt die Moderne Mayr-Therapie die Hautregeneration. Entzündungsreaktionen und Unreinheiten können sich zurückbilden, und die Haut gewinnt an Frische und Spannkraft zurück.

6. Gewichtsregulation

Der Herbst bietet die Möglichkeit, vor den kalorienreichen Feiertagen und Wintermonaten das Gewicht zu regulieren und den Stoffwechsel zu stabilisieren. Die Moderne Mayr-Therapie unterstützt die Fettverbrennung und fördert die Neubildung gesunder Stoffwechselprozesse. Dadurch kann man Gewicht reduzieren und nachhaltig halten, ohne den Körper zu belasten.

7. Neubeginn

Der Herbst ist symbolisch die Zeit des Loslassens und der Erneuerung. Genau wie die Bäume ihre Blätter abwerfen, ist es eine gute Gelegenheit, sich von alten Lasten im Körper zu befreien. Die Moderne Mayr-Therapie bietet eine optimale Entgiftungskur, um den Körper von schädlichen Ablagerungen zu reinigen und das innere Gleichgewicht wiederherzustellen.

Diese Kombination aus gesundheitlichen und geistigen Vorteilen macht den Herbst zur idealen Jahreszeit für eine Mayr-Therapie.