× Anti-Erkältungstricks: Mit diesen Tipps kommen Sie gut durch den Herbst

Die ersten kühlen Herbsttage sind da und damit steigt auch die Gefahr für Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Damit Sie nicht auch mit einer Erkältung im Bett liegen, helfen folgende Tricks.

Die herbstliche Erkältungssaison ist in vollem Gange und immer mehr Menschen liegen krank im Bett. Verwunderlich ist das nicht, denn unser Körper benötigt Zeit, um sich an den plötzlichen Temperaturwechsel anzupassen, den das wechselhafte Wetter mit sich bringt. Höchste Zeit also das Immunsystem zu unterstützen, um unser Abwehrsystem zu stärken. Mit diesen Anti-Erkältungstricks haben Viren und Co. keine Chance.

Diese Anti-Erkältungs-Tricks helfen Ihnen über den Herbst

Erkältungen mit Hausmitteln vorbeugen

Viele altbewährte Hausmittel helfen, das Immunsystem zu stärken. Ein beliebtes Mittel ist Honig: Er wirkt antibakteriell und hilft bei ersten Anzeichen von Halsschmerzen. Lösen Sie einen Teelöffel Honig in warmem Wasser oder Tee auf – aber achten Sie darauf, dass das Getränk nicht zu heiß ist, um die wertvollen Inhaltsstoffe des Honigs zu bewahren. Auch Knoblauch ist ein echter Immunbooster, da er entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Wer den Geschmack nicht scheut, kann täglich eine Knoblauchzehe essen – oder in Speisen verarbeiten.

Frische Luft

Auch wenn es draußen kühl und ungemütlich wird, sollten Sie sich täglich an der frischen Luft bewegen. Spaziergänge im Park, eine Runde Joggen oder eine Wanderung durch den Herbstwald stärken nicht nur die Abwehrkräfte, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Dabei sollten Sie jedoch darauf achten, sich warm genug anzuziehen – das berühmte „Zwiebelprinzip“ ist hier der Schlüssel: Mehrere dünne Schichten halten warm und lassen sich flexibel an die Temperaturen anpassen.

Vitamin-Booster

Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O, um Ihr Immunsystem stark zu halten. Besonders wichtig im Herbst sind Vitamin C und Zink. Diese Nährstoffe unterstützen die Abwehrkräfte Ihres Körpers. Greifen Sie daher zu Lebensmitteln wie Orangen, Kiwis, Paprika und Brokkoli. Auch Nüsse und Samen, die reich an Zink sind, wie Kürbiskerne oder Walnüsse, sollten auf Ihrem Speiseplan stehen. Ein warmer Ingwer-Tee mit Zitrone ist ebenfalls ein hervorragender Immun-Booster und wärmt Sie von innen.

Händewaschen

Ein Klassiker, der dennoch oft vernachlässigt wird: Richtiges Händewaschen ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, um sich vor Erkältungsviren zu schützen. Besonders nach dem Einkaufen, nach der Arbeit oder dem Kontakt mit anderen Menschen sollten Sie Ihre Hände gründlich mit Seife waschen – mindestens 20 Sekunden lang. Dadurch verhindern Sie, dass die Viren über die Schleimhäute in den Körper gelangen.

Die Schleimhäute schützen

Trockene Nasenschleimhäute sind eine Einladung für Viren. Ein einfaches Mittel dagegen ist eine Nasendusche mit Salzwasser, die Sie leicht selbst zu Hause herstellen können. Sie befeuchtet die Nasenschleimhäute und hilft, mögliche Erreger auszuspülen. Auch Nasensalben oder -sprays auf Basis von Meersalz sind eine gute Wahl, um die Schleimhäute geschmeidig zu halten.

Regeneration für den Körper

Während wir schlafen, arbeitet unser Immunsystem auf Hochtouren. Wer dauerhaft zu wenig schläft, schwächt seine Abwehrkräfte und wird schneller krank. Achten Sie daher auf eine regelmäßige Schlafroutine und versuchen Sie, mindestens sieben bis acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Ein abendlicher Tee aus Lavendel oder Kamille kann Ihnen helfen, zur Ruhe zu kommen und erholsamer zu schlafen.