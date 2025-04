× 2500 Euro Strafe! Beliebte Urlaubsregion in Italien verbietet Flip-Flops

Sommerurlaub ohne Sandeln? Für viele kaum vorstellbar! Doch an der italienischen Riviera herrschen strenge Regeln, was das Schuhwerk betrifft.

Wer im Italien-Urlaub Schlapfen tragen will, muss – wenn er Pech hat – tief in die Tasche greifen. Denn an der italienischen Riviera, genauer gesagt im norditalienischen Nationalpark Cinque Terre (Ligurien), herrscht absolutes Flip-Flop-Verbot.

Nur Sneaker und Wanderschuhe erlaubt

Das idyllische Küstendorf zieht im Sommer unzählige Besucher an und wird bereits zu Ostern regelrecht überrannt. Auf den teils steilen, schmalen Wanderwegen und in den engen Gassen kann das schnell gefährlich werden. Schon vor einigen Jahren warnte Patrizio Scarpellini, Direktor des Nationalparks, in einem Interview mit dem US-Sender CNN: „Diese Wege sind anspruchsvoll und erinnern stellenweise an Bergpfade. Ohne geeignetes Schuhwerk wird es riskant!“

Aus diesem Grund weist der Nationalpark aktuell – pünktlich zum bevorstehenden Osteransturm – erneut eindringlich auf seiner Website darauf hin: „Wir empfehlen ausdrücklich trekkingtaugliche Kleidung. Flip-Flops sind verboten. Erlaubt sind ausschließlich Sneaker oder noch besser: Wanderschuhe.“

Bis zu 2500 Euro Strafe

Der Ort hat scheinbar genug von der Masse an ungeübten Spaziergängern, die sich überschätzen und von der Bergrettung gerettet werden müssen. Wer mit unpassendem Schuhwerk erwischt wird, wird daher zur Kasse gebeten. Die Strafe liegt zwischen 50 und 2500 Euro! Auf Plakaten und Schildern wird schon seit Jahren auf die Bußgelder hingewiesen.

Zugang nur mit Ticket

Im Jahr 2023 zählte die beliebte Küstenregion rund vier Millionen Besucher – ein gewaltiger Ansturm auf Orte wie Riomaggiore, das selbst nur rund 1.300 Einwohner zählt. Um die Besucherströme besser zu lenken, wurde in Cinque Terre für einige Wanderwege ein (Online-)Ticketsystem eingeführt. So ist der Zugang zum beliebten Weg zwischen Monterosso und Vernazza nur mit vorheriger Reservierung und einem Ticket für 12,50 Euro möglich. Zu Stoßzeiten darf der Weg sogar nur in eine Richtung begangen werden – eine Sicherheitsmaßnahme, um Gedränge auf den schmalen Pfaden zu vermeiden.

Zugleich appellieren die Behörden an Reisende, auch die weniger frequentierten Wanderwege der Region zu entdecken – abseits des Haupttrubels warten ebenso beeindruckende Landschaften.