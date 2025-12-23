Alles zu oe24VIP
Mit diesem Chutney-Rezept gewann Prinzessin Kate das Herz von Queen Elizabeth
© Getty Images

Weihnachtsgeschenk

Mit diesem Chutney-Rezept gewann Prinzessin Kate das Herz von Queen Elizabeth

23.12.25, 11:18
Teilen

Ein selbst gemachtes Chutney statt königlichem Prunk: Mit einem Familienrezept soll Prinzessin Kate einst Queen Elizabeth begeistert haben. Warum dieses einfache Glas so viel Bedeutung hatte und wie Sie das royale Chutney selbst zubereiten können. 

Was schenkt man eigentlich der Queen? Diese Frage stellte sich auch Catherine, als sie zum ersten Mal Weihnachten im engsten Kreis der Royals verbrachte. Statt auf etwas Prunkvolles zu setzen, entschied sich die heutige Prinzessin von Wales für eine überraschend bodenständige Idee und traf damit mitten ins Herz von Queen Elizabeth II. 

Ein Geschenk mit persönlicher Note

Kate wollte nichts Übertriebenes verschenken, sondern etwas, das von Herzen kommt. Also griff sie zu einem Familienklassiker: einem selbst gemachten Chutney nach traditionellem Rezept. Genau das hätte sie auch ihren eigenen Großeltern geschenkt - und diese Ehrlichkeit kam offenbar hervorragend an. Der Legende nach stand das Chutney bereits am nächsten Morgen beim königlichen Frühstück auf dem Tisch. Mehr Kompliment geht kaum.

Ein Jahr nach der Hochzeit von William und Kate machte das Rezept dann offiziell die Runde: Kates Schwester Pippa veröffentlichte es in ihrem Buch „Celebrate“. Seitdem gilt das sogenannte „Granny’s Marrow Chutney“ als kulinarischer Beweis dafür, dass man mit Einfachheit und Geschmack sogar Royals begeistern kann. 

Prinzessin Kates traditionelles Chutney-Rezept 

Zutaten:

  • 1,8 kg Markkürbis, geschält, entkernt und klein gewürfelt
  • 4 mittelgroße Zwiebeln, fein gehackt
  • 3 Äpfel, geschält und gewürfelt
  • 225 g Sultaninen oder Rosinen
  • 225 g entsteinte Datteln, grob gehackt
  • 600 ml Malzessig
  • 900 g brauner Zucker
  • 1 TL Salz
  • 2 EL gemahlener Ingwer
  • 2 EL gemischte Einmachgewürze (in ein Gewürztuch oder einen Teebeutel geben)

Zubereitung:

  1. Kürbis, Zwiebeln und Äpfel klein schneiden und zusammen in einen großen Topf geben.
  2. Rosinen, Datteln, Essig, Zucker, Salz, Ingwer und den Gewürzbeutel hinzufügen. Gut umrühren.
  3. Die Mischung bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen, dann die Temperatur reduzieren.
  4. 1½ bis 2 Stunden sanft köcheln lassen, bis das Chutney dicklich wird und die Zutaten weich sind.
  5. Topf vom Herd nehmen, kurz abkühlen lassen und den Gewürzbeutel entfernen (dabei gut ausdrücken).
  6. Das Chutney heiß in sterilisierte Gläser füllen, etwa 1 cm Platz zum Rand lassen, Ränder säubern und fest verschließen.
  7. Kühl und dunkel aufbewahrt hält sich das Chutney ungeöffnet bis zu 12 Monate.
  8. Nach dem Öffnen bitte im Kühlschrank lagern und innerhalb eines Monats genießen. 

 

Vielleicht wird dieses Chutney ja auch bei Ihnen zum neuen Weihnachtsklassiker - königlicher Segen inklusive.

