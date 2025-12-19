Weihnachtsküche: So vertreiben Sie schlechte Gerüche aus Ihrer Küche

Weihnachten hinterlässt Duftspuren in der Küche. Mit einfachen Hausmitteln wie Zitrone, Essig & cleverem Lüften werden Sie hartnäckige Gerüche schnell wieder los. So riecht es bald wieder frisch statt fettig.

Kekse, Braten, Fondue, Fisch, Knoblauch: Weihnachten ist ein Fest für die Sinne. Leider auch für die Nase. Während der Duft von Zimt und Vanille noch gemütlich ist, bleibt der Geruch von Fett, Fisch oder Gebratenem oft hartnäckig in der Küche hängen. Mit ein paar einfachen Tricks bekommen Sie ihn aber schnell wieder los.

© Getty Images

1. Richtig lüften, aber bitte clever

Stoßlüften ist das A und O. Öffnen Sie mehrere Fenster gleichzeitig für fünf bis zehn Minuten, statt sie dauerhaft gekippt zu lassen. Das tauscht die Luft schneller aus und verhindert, dass sich Gerüche in Möbeln und Textilien festsetzen.

2. Essig oder Zitrone gegen Kochgerüche

Ein echter Klassiker: Stellen Sie eine kleine Schüssel mit Essig oder Zitronenwasser in die Küche. Beides neutralisiert Gerüche, statt sie nur zu überdecken. Alternativ können Sie Wasser mit Zitronenschalen, Nelken oder Zimtstangen kurz aufkochen: Das wirkt Wunder.

3. Natürliche Duft-Booster

Kaffeesatz, Natron oder Backpulver saugen Gerüche zuverlässig auf. Einfach in eine Schale geben und über Nacht in der Küche stehen lassen. Besonders hilfreich nach Fisch oder Frittieraktionen.

4. Textilien nicht vergessen

Kochgerüche setzen sich gern in Geschirrtüchern, Vorhängen oder Sitzpolstern fest. Wechseln Sie Küchentücher nach dem Kochen direkt aus und werfen Sie sie in die Wäsche. Auch ein kurzes Lüften von Vorhängen kann viel bringen.

5. Dunstabzug richtig nutzen

Schalten Sie die Dunstabzugshaube sofort beim Kochen ein, nicht erst zu spät. Wichtig: Filter regelmäßig reinigen oder wechseln, sonst verteilen sie Gerüche eher, als sie zu entfernen.

6. Weihnachtsduft statt Bratenduft

Wenn alles wieder sauber ist, dürfen angenehme Düfte einziehen: Orangen mit Nelken spicken, Tannenzweige auslegen oder eine Duftkerze anzünden. So riecht es wieder nach Weihnachten und nicht nach Bratfett.

© Getty Images

Weihnachtskochen gehört dazu – schlechte Gerüche nicht. Mit diesen Tricks bleibt Ihre Küche auch nach dem Fest ein Ort, an dem man gern Zeit verbringt.