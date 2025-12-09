Michelle Hunziker spricht über Trennung, Einsamkeit und Tochter Auroras Hochzeit

Die Moderatorin Michelle Hunziker spricht in einem aktuellen Interview offen über ihr Single‑Leben und verrät, wie sie lernt, mit sich selbst glücklich zu sein.

Die Liebe zu Nino Tronchetti Provera, öffentlich gemacht im Sommer, scheint schon wieder Geschichte zu sein. Hunziker sagt selbst, dass sie die Trennung nicht zwangsläufig als Drama empfindet — und dass es wichtiger für sie sei, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Die beliebte Moderatorin erklärt: "Ich glaube, die größte Heilung liegt darin, authentisch mit sich selbst zu sein, und bestimmte Gefühle gegenüber sich selbst zuzugeben." Hunziker betont, es habe keinen Sinn, in einer Beziehung zu bleiben, nur um der Angst vor Einsamkeit zu entgehen. Vielmehr müsse ein Partner ihr ein besseres Gefühl geben als allein sein.

Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera © Getty Images

Einsamkeit als Chance

Statt Einsamkeit zu fürchten, sieht sie darin eine Chance zur Selbstfindung. Hunziker sagt, sie habe gelernt, allein gut zurechtzukommen. Ihrer Meinung nach entstehe erst dann Raum für echte Heilung — wenn man ehrlich zu sich selbst sei und eigene Gefühle zulasse. Auch wenn sie wieder offen für Liebe sei — sie wolle keine Kompromisse auf Kosten ihres Wohlbefindens eingehen. Ein zukünftiger Partner müsse ihr mehr bieten als nur das Gefühl, nicht allein zu sein.

© Getty Images

Freude über Hochzeit

Michelle mit ihrer Tochter Aurora © Getty

2026 blickt Michelle aber dennoch positiv entgegen. Am 4. Juli heiratet ihre Tochter Aurora ihre Langzeit-Liebe Goffredo. Besonders freut sich Hunziker darauf, ihre Tochter im weißen Hochzeitskleid zu sehen. "„In dieser Welt, so glaube ich zumindest, ziehen die bedeutendsten Erlebnisse unseres Lebens im Nu an uns vorbei. Ich weiß, dass es vier Momente gab, die mein Leben am meisten geprägt haben. Die Geburt meiner drei Töchter Aurora, Sole und Celeste sowie die von Cesare."