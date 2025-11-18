Michelle Hunziker plaudert erste Details über Auroras Hochzeit aus

Die Moderatorin kann es kaum erwarten, ihre Tochter vor dem Traualtar zu sehen und verrät in einem Interview, wie weit die Vorbereitungen bereits fortgeschritten sind.

Michelle Hunziker (48) freut sich auf den Moment, wenn ihre älteste Tochter, Aurora Ramazzotti (28), "Ja" sagt. Aus der Ehe mit Italo-Schmusesänger Eros Ramazzotti (62) stammt Aurora, die nächstes Jahr ihren Partner Goffredo heiraten möchte. Der Antrag erfolgte letzten Winter romantisch in London; die große Traumhochzeit soll 2026 stattfinden.

Aurora steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, erklärt Michelle im Interview mit Bunte. Aktuell werden die "ganz wichtigen Sachen" wie Essen, Kleid und Location organisiert. Michelle unterstützt Aurora so gut sie kann und zeigt ihre Emotionen: Sie gesteht lachend, dass sie wohl viel weinen wird und empfiehlt wasserfestes Make-up.

Michelle und die großen Lieben

Michelle selbst war zweimal verheiratet. Als sie im Alter von 17 aus der Schweiz nach Italien kam, verliebte sie sich bald in Eros Ramazzotti, damals schon ein Mega-Star. 1996 kam Aurora zur Welt, und zwei Jahre später heirateten sie. Doch dann geriet Michelle in den Einfluss einer Sekte, genannt "Krieger des Lichts", der sie fast sechs Jahre angehörte. Die Ehe hielt dem nicht stand; sie trennten sich. Aus der erloschenen Liebe entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. 2012 traf Michelle Tomaso Trussardi; sie heirateten zwei Jahre später in Bergamo. Ihre Töchter Sole und Celeste krönten ihre Verbindung. Der Schock kam im Januar 2022: Nach zehn Jahren gaben sie das Ende ihrer Beziehung bekannt.

Nino Tronchetti Provera © Getty Images

Nach der Trennung sah man Michelle Hunziker mit verschiedenen Männern, aber es entstand nichts Ernstes, so scheint es. Zuletzt wurde Nino Tronchetti Provera (57) als neuer Partner gehandelt, laut italienischer Medienberichte ist auch diese Liebe passé.