Body Count & Beziehungserfahrung: So unterschiedlich ticken Männer und Frauen

Eine Umfrage der Dating-App Parship unter Singles auf Partnersuche zeigt, was Männer und Frauen beim Dating wirklich stört.

Wer auf Partnersuche ist, stößt früher oder später auf die eine Frage, die das Herz schneller schlagen – oder stolpern – lässt: Wie viele Exen oder Sexpartner:innen hatte mein Match eigentlich schon? Eine aktuelle Umfrage der Dating-App Parship verrät, dass Männer und Frauen hier komplett unterschiedliche Vorstellungen haben – und die Unterschiede können ziemlich überraschend sein.

© Getty Images

Männer stören sich an zu viel, Frauen an zu wenig

Fast jede:r dritte Single (33 Prozent) interessiert sich für den sogenannten „Body Count“ seines Dates – Frauen etwas mehr (36 Prozent) als Männer (29 Prozent). Für viele weibliche Singles ist dabei eines klar: sexuelle Erfahrung ist sexy. Ganze 56 Prozent legen Wert darauf, dass der potenzielle Partner schon einiges erlebt hat – bei Männern sind es „nur“ 45 Prozent.

Aber Vorsicht: Ein zu hoher Body Count kann auch abschrecken. Rund 40 Prozent der Singles fühlen sich verunsichert, wenn der Partner viele Erfahrungen mitbringt, 28 Prozent der Frauen empfinden sogar Ekel – Männer folgen mit 23 Prozent. Und bei Männern ist immerhin jeder sechste Single (17 Prozent) auf der Suche nach einer Partnerin, die weniger Sexpartner:innen hatte als er selbst. Frauen? Nur 8 Prozent.

Unerfahrenheit? Eher ein No-Go für Frauen

Während Männer entspannt bleiben, wenn ihre Partnerin noch keine große Beziehungserfahrung hat, ist das bei Frauen anders: Fast zwei Drittel (62 Prozent) der Single-Frauen würden Männer ohne Beziehungshistorie aussortieren. Männer hingegen sehen das locker – nur 27 Prozent machen das Gleiche bei Frauen.

Und Alter spielt hier auch eine Rolle: Generation Z ist entspannt (nur 10 Prozent lehnen Unerfahrene ab), die 60- bis 69-Jährigen hingegen nicht (56 Prozent).

Ausgefallene Abenteuer? Männer sind neugieriger

Männer lieben Geschichten aus dem Swingerclub, von Gruppensex oder wilden Partys: 21 Prozent geben an, an solchen Erfahrungen stark interessiert zu sein. Frauen sind hier zurückhaltender: Nur 14 Prozent finden solche Details spannend.

Fremdgehen? Ein absolutes Tabu für viele

Treue bleibt der heiße Dreh- und Angelpunkt: Mehr als die Hälfte aller Singles (54 Prozent) kann sich keine Beziehung mit jemandem vorstellen, der schon fremdgegangen ist. Besonders rigoros ist die Gen Z: Fast 8 von 10 lehnen Fremdgeher kategorisch ab, während es bei den 60- bis 69-Jährigen nur knapp die Hälfte ist.

Fazit: Zwischen Faszination und Unsicherheit

Die Umfrage zeigt: Frühere Beziehungen und sexuelle Erfahrungen sind ein zweischneidiges Schwert. Frauen wollen Erfahrung, aber nicht zu viel. Männer sind neugierig auf Abenteuer, aber auch skeptisch gegenüber zu vielen Exen. Und wer fremdgegangen ist, sollte sowieso besser die Finger davon lassen.