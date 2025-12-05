Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Austausch ist wichtig. Aber erst nachdenken, bevor Sie antworten!

Beruf: Sie könnten neue Kontakte falsch einschätzen. Hören Sie genau hin!

Fitness:Mehr Rücksicht auf sich selbst und andere! Lieber etwas defensiver!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Je cooler und aufgeschlossener Sie wirken, desto besser die Stimmung.

Beruf: Viel unnötiges Gerede? Sorgen Sie für Ruhe und geduldige Klärungen!

Fitness:Genauer schauen! Es wäre klug, innezuhalten, um sich zu orientieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Teilt man Ihr Bedürfnis zu reden nicht? Seien Sie etwas geduldiger!

Beruf: Hören Sie auf zu drängen! Sie brauchen viel mehr Fingerspitzengefühl.

Fitness:Gehen Sie mit Ihrer Motivation sehr überlegt um, nicht zu schnell!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Erst mal wirklich genau zuhören, sonst redet man aneinander vorbei!

Beruf: Hektik ist sicher kontraproduktiv. Lieber weniger, aber konzentriert.

Fitness:Erkältungsgefahr! Achten Sie besser darauf, Ihre Atemwege zu schützen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vergewissern Sie sich, dass man wirklich versteht, was Sie meinen!

Beruf: Nicht gleich widersprechen! Hören Sie sich Anregungen erst mal an!

Fitness:Heute verzettelt man sich leicht. Öfter durchatmen und konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lieber etwas Abstand halten! Diskussionen führen bestimmt zu Streit.

Beruf: Keine Besserwisserei, keine Kritik! Entscheidungen noch offenlassen!

Fitness:Immer mit der Ruhe! Lassen Sie sich lieber mehr Zeit zum Nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gut, wenn sich Emotionen erst mal legen. Dann redet es sich besser.

Beruf: Vordergründig gute Ideen sollten Sie zuerst auf Nachhaltigkeit prüfen.

Fitness:Sie sind sehr aufgekratzt. Aber konzentrieren und gut organisieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Interessierte, aufmerksame Zuhörer sind heute besonders willkommen.

Beruf: Hören Sie sich alle Meinungen an, bevor Sie Entscheidungen treffen!

Fitness:Möglichst gelassen und flexibel bleiben. Lassen Sie sich also Zeit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ziemlich unruhiges Tagesklima. Vermeiden Sie aufgeheizte Diskussionen!

Beruf: Kühler Kopf ist heute besonders wichtig. Denken Sie noch länger nach!

Fitness:Straffen Sie Ihr Programm, konzentrieren Sie sich auf Wesentliches!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wählen Sie Ihre Worte behutsamer, um den Partner nicht zu verletzen!

Beruf: Es ist wichtig, sich neue Kontakte und Informationen genau anzusehen.

Fitness:Mehr Bewegung und mehr Abwechslung! Und auch mehr frische Luft!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Geduld ist das Gebot der Stunde. Damit kommen Sie sicher besser an.

Beruf: Alles ein bisschen verwirrend? Warten Sie noch, keine Schnellschüsse!

Fitness:Sie sind motiviert. Nur nicht stressen lassen, sehr überlegt vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Missverständnisse liegen in der Luft. Klärung braucht viel mehr Zeit.

Beruf: Setzt man Sie unter Druck? Cool bleiben, Prioritäten in Ruhe ordnen!

Fitness:Hektik führt nur zu Fehlern. Also erst mal innehalten und nachdenken!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.