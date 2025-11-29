Lachs, Zander & Co.: Die besten Fisch-Rezepte für ein festliches Dinner

Wer Fisch liebt, sollte diese überaus köstlichen Vorschläge für das Weihnachtsessen garantiert einplanen. Ein Fest für den Gaumen!
Lachs im Blätterteig mit Spinat
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 400 g Spinat
- 600 g küchenfertiges Lachsfilet ohne Haut
- Salz
- weißer Pfeffer
- 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal
- 30 g flüssige Butter
- 1 Ei
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 50 MIN
- Spinat putzen, waschen und tropfnass in einem Topf unter Rühren erhitzen und zusammenfallen lassen. Abgießen, überschüssiges Wasser ausdrücken, den Spinat mit Salz und Muskat würzen und abkühlen lassen. Lachsfilet abbrausen, trockentupfen und in 4 gleich große Portionen schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Blätterteig entrollen und 8 Rechtecke (ca. 12 x 10 cm) ausschneiden. Aus dem restlichen Teig 12 kleine Sterne ausstechen. Vier der Rechtecke auf die Arbeitsfläche legen und den Spinat darauf verteilen. Dabei einen ca. 1 cm breiten Rand freilassen. Lachsportionen auf den Spinat setzen und mit flüssiger Butter bepinseln.
- Das Ei mit 3–4 EL Wasser verrühren und die Teigränder damit bestreichen. Übrige Blätterteige passgenau auflegen und die Ränder gut aneinander festdrücken. Teig mit restlichem Ei bepinseln und je 2 Sterne aufkleben. Auf Backpapier ca. 30 Minuten kaltstellen.
- Den Backofen auf 210 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Pasteten und die restlichen Sterne auf einem Backblech im Ofen 15–20 Minuten goldbraun backen. Danach ca. 10 Minuten ruhen lassen.
Ofengebackener Karpfen mit Gemüse
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 küchenfertiger Karpfen
- Salz
- Pfeffer
- 2 Zucchini
- 3 Karotten
- 3 EL Olivenöl
- 1 Handvoll Rosmarinspitzen
- 1/2 Bio-Zitrone
ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Fettpfanne für den Backofen bereitstellen. Den Karpfen innen und außen waschen, trockentupfen und die Bauchhöhle salzen und pfeffern. Den Fisch auf beiden Seiten je dreimal schräg einschneiden. Zucchini waschen, Karotten schälen und beides in Scheiben schneiden. Den Karpfen in einer großen Pfanne auf beiden Seiten im heißen Olivenöl anbraten und dann in die Fettpfanne legen.
- Das Gemüse in der Pfanne 2–3 Minuten schwenken und um den Fisch herum verteilen. Mit Salz und Pfeffer würzen und die Rosmarinspitzen darüberstreuen. Im vorgeheizten Ofen 20–25 Minuten garen, bis der Fisch gar, aber an der Mittelgräte noch leicht glasig ist.
- Die Zitrone heiß waschen und in 6 dünne Spalten schneiden. In die Einschnitte des Karpfens stecken und zusammen mit dem Gemüse und dem Rosmarin auf einer Servierplatte anrichten.
Zander mit Kruste und Erdäpfelsalat
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Salat:
- 800 g festkochende Erdäpfel
- Salz
- 1 rote Zwiebel
- 4 Gewürzgurken
- 2 Stängel Petersilie
- 2 EL Pflanzenöl
- 2 EL Weißweinessig
- 1 EL körniger Senf, Pfeffer
Für den Zander:
- 2 Stängel Petersilie
- 1 Zweig Thymian
- 1 Stängel Basilikum
- 1 Msp. fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
- 50 g blanchierte und fein gehackte Mandeln
- 100 g Semmelbrösel
- 50 g Butter
- 500 g Zanderfilet mit Haut
- Salz
- weißer Pfeffer
- 1 EL Pflanzenöl
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 25 MIN
- Für den Salat die Erdäpfel waschen und im Dämpfer über kochendem Salzwasser in ca. 30 Minuten garen. Anschließend ausdampfen und etwas abkühlen lassen, schälen und in Stücke schneiden.
- Die Zwiebel abziehen, halbieren oder vierteln und in feine Streifen schneiden. Gurken abtropfen lassen und in dünne Scheiben schneiden. Petersilie waschen, trockenschütteln und fein hacken. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Erdäpfel darin ca. 5 Minuten unter Wenden farblos anbraten, dann in eine Schüssel geben.
- Den Bratsatz mit etwas Wasser und dem Essig lösen, Zwiebelstreifen und Senf zugeben, kurz erhitzen und die Mischung über die Erdäpfel gießen. Salzen und pfeffern, alles gut vermengen und durchziehen lassen. Petersilie erst kurz vor dem Servieren untermischen.
- Den Ofen auf 225 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Kräuter waschen, trockenschütteln und fein hacken. Mit Zitronenschale, Mandeln und Semmelbröseln vermengen. Butter schmelzen und darüber verteilen, alles salzen, pfeffern und gut durchmischen.
- Zander abbrausen und trockentupfen, die Haut mit einem scharfen Messer mehrfach leicht einritzen. Fisch rundum mit Salz und Pfeffer würzen.
- In einer ofenfesten Pfanne in heißem Öl kurz auf der Hautseite anbraten. Dann wenden, Kräuterbrösel darauf verteilen, Pfanne in den Ofen stellen und die Filets in ca. 10 Minuten leicht gebräunt gratinieren.
Mohn-Tagliatelle mit Rotbarsch
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Nudeln:
- 300 g Mehl
- 50 g feiner Hartweizengrieß
- 70 g Mohn
- 1/2 TL Salz
- 3 Eier
- 3 Eigelb
Für das Ragout:
- 500 g Rotbarschfilet
- 1 Stange Lauch
- 60 g Butter
- Salz
- 200 ml Fischfond
- Pfeffer
- 1 TL Bio-Orangenabrieb
- 30 g geriebene Bottarga
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 50 MIN
- Für die Nudeln Mehl, Hartweizengrieß, Mohn und Salz vermischen. Eier und Eigelb leicht verquirlen und hinzufügen. Alles in ca. 10 Minuten zu einem glatten Nudelteig verkneten. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Min. ruhen lassen.
- Den Teig portionsweise mit der Nudelmaschine zu dünnen Blättern ausrollen, mit dem entsprechenden Vorsatz in Tagliatelle schneiden und diese kurz antrocknen lassen.
- Für das Ragout den Fisch abbrausen und trockentupfen. Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden. In einer Pfanne in 40 g Butter kurz anschwitzen und salzen, dann nach und nach den Fischfond angießen und alles noch kurz köcheln lassen.
- Fischfilet in mundgerechte Stücke schneiden und in der restlichen Butter ca. 1 Minute anbraten. Salzen, pfeffern und beiseitestellen.
- Tagliatelle in kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen. Anschließend kurz abtropfen lassen, mit dem Fisch zum Lauch in die Pfanne geben und alles gut vermengen. Pasta abschmecken, auf Tellern anrichten und mit etwas Orangenabrieb und Bottarga bestreuen und servieren.
Gebratene Garnelen & Jakobsmuscheln in Chili-Knoblauchbutter
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 150 g Ciabatta
- 1 TL getrocknete italienische Kräuter
- 2 EL Olivenöl
- 2 Knoblauchzehen
- 4 Stängel Petersilie
- 1 Chilischote
- 200 g küchenfertige Garnelen
- 200 g Jakobsmuscheln
- 2 EL Butter
- 1 EL Zitronensaft
- Salz
- 1 EL Bio-Zitronenschale in Zesten zum Garnieren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 40 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Das Ciabatta in ca. 10 cm lange, etwa fingerdicke Streifen schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Mit den Kräutern bestreuen und mit dem Öl beträufeln. Etwa 10 Minuten goldbraun backen und wieder abkühlen lassen.
- Den Knoblauch abziehen und hacken. Petersilie, Chili und Meeresfrüchte abbrausen und trockentupfen. Einige Petersilienblätter zum Garnieren abzupfen, den Rest hacken. Chilischote putzen und würfeln. Knoblauch und Chili in einer Pfanne in der heißen Butter kurz anschwitzen. Garnelen zugeben und 1–2 Minuten sanft gebräunt anbraten.
- Aus der Pfanne nehmen und die Muscheln auf beiden Seiten ebenfalls leicht goldbraun braten. Garnelen und Petersilie untermischen, kurz garziehen lassen und mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Auf Schälchen verteilen und mit der übrigen Petersilie und Zitronenzesten garnieren. Mit den Brot-Sticks servieren.
