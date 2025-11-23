So gelingt der Sonntagsbraten: Die besten Rezepte für die ganze Familie

Sonntag ist Bratentag – doch diese Exemplare wollen nicht nur sonntags aufgetischt werden. So lässt es sich gemeinsam genießen!
Schweinerollbraten mit Röstgemüse
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 Handvoll Kräuter wie z. B. Thymian und Salbei
- 80 g getrocknete und in Öl eingelegte Paradeiser
- 150 g gegarte Maroni
- 1 Knoblauchzehe
- 1 Ei 2 EL Pistazienkerne
- 2 EL Weißbrotbrösel
- Meersalz Pfeffer
- 1 Prise Nelkenpulver frisch geriebene Muskatnuss
- 1 kg küchenfertiger Schweinebauch mit Schwarte und ohne Knochen
- 3 Karotten
- 2 Petersilienwurzeln
- 2 rote Zwiebeln
- 500 g Kürbis
- 2 EL Olivenöl
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Kräuter abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Die Hälfte davon grob hacken. Paradeiser abtropfen lassen und klein schneiden. Maroni fein hacken. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Mit Maroni, Paradeiser, gehackten Kräutern, Ei, Pistazien und Bröseln vermischen. Mit Salz, Pfeffer, Nelken und Muskat würzen.
- Schweinebauch abbrausen, trockentupfen und mit der Schwarte nach unten ausbreiten. Die Füllung darauf verteilen und einrollen. Mit Küchengarn in Form binden und rundherum mit Salz einreiben.
- Das übrige Gemüse schälen, waschen, putzen und grob in Stücke teilen. Auf einem Backblech verteilen, mit dem Öl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Den Braten darauflegen und im Ofen ca. 1,5 Stunden garen. Während der letzten 10 Minuten die übrigen Kräuter unter das Gemüse mischen. Das Garn entfernen und den Braten in Scheiben geschnitten mit dem Gemüse servieren.
Rotwein-Putenkeulen mit Champignons
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 Stange Lauch
- 4 Schalotten
- 3 Karotten
- 800 g Putenkeulen (2 Stück, ausgelöst)
- 400 ml Rotwein
- 2 EL Pflanzenöl
- Salz
- Pfeffer
- 150 g Champignons
- 200 ml Geflügelfond
- 2 Stängel Petersilie
ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 45 MIN + 12 H MARINIEREN
- Den Lauch abbrausen, putzen und schräg in Ringe schneiden. Die Schalotten und Karotten schälen, Schalotten in Spalten und die Karotten in Scheiben schneiden. Das Gemüse in eine Schüssel füllen. Die Putenkeulen abbrausen, trockentupfen und jeweils einrollen. Mit Küchengarn in Form binden und zum Gemüse legen. Mit Rotwein übergießen und komplett bedecken. Über Nacht im Kühlschrank marinieren.
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Fleisch aus der Marinade nehmen und das Gemüse in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen, dabei die Marinade auffangen. Auf ein tiefes Backblech verteilen und mit 1 EL Öl beträufeln. Im Ofen ca. 20 Minuten leicht bräunen lassen. Die Pute mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem übrigen Öl beträufeln.
- Auf das Gemüse legen und etwas Marinade angießen. Die Champignons putzen und ganz lassen oder halbieren. Zum Gemüse geben und zurück im Ofen ca. 1 Stunde fertig garen. Dabei nach und nach die übrige Marinade und den Fond angießen. Die Petersilie abbrausen, trockenschütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Vor dem Servieren über die Keulen streuen, abschmecken und servieren.
Lammbraten mit rosa Pfeffer und Balsamicozwiebeln
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 Handvoll Minze
- 1 Handvoll Petersilie
- 40 g blanchierte Mandelkerne
- 6 EL Pflanzenöl
- Salz
- Pfeffer
- 1 kg Lammbraten
- 8 kleine Zwiebeln
- 8 kleine gelbe Karotten
- 1 Knoblauchknolle
- 1 EL Senfkörner
- 3 EL Balsamico
- 2 EL Honig
- 50 g grüne und entsteinte Oliven
- 2 EL rosa Pfeffer für die Garnitur
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 10 MIN
- Den Ofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Minze und die Petersilie abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Mit den Mandeln und 3 EL Öl pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen.
- Das Lamm abbrausen, trockentupfen und mit etwas Pesto füllen. Einrollen und mit Küchengarn in Form binden. Mit Salz und Pfeffer würzen und in einer heißen Pfanne in 2 EL Öl rundherum braun anbraten.
- Aus der Pfanne nehmen und in eine Bratreine legen. Die Zwiebeln abziehen und halbieren. Die Karotten schälen und putzen. Den Knoblauch putzen und die Knolle waagrecht halbieren.
- Das Gemüse um das Lamm herum verteilen, mit dem übrigen Öl beträufeln und mit Senfkörnern, Salz und Pfeffer würzen. Im Ofen ca. 1,5 Stunden garen. Nach Bedarf ein wenig Wasser angießen.
- Während der letzten ca. 20 Minuten die Temperatur auf 200 °C erhöhen und das Gemüse mit dem Balsamico und Honig beträufeln. Die Oliven in Ringe schneiden und mit dem rosa Pfeffer darüber verteilen.
- Das Gemüse vor dem Servieren abschmecken, den Braten in Scheiben schneiden und zurück auf das Gemüse legen. Mit dem übrigen Pesto beträufeln und mit rosa Pfeffer garniert servieren.
Rinderrollbraten mit Haselnusssauce
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 kg küchenfertiger Rinderrollbraten
- Salz
- Pfeffer
- 1 EL Pflanzenöl
- 4 Stängel Rosmarin
- 2 Knoblauchzehen
- 120 g Haselnüsse
- 2 EL Butter
- 1 EL Mehl
- 150 ml Weißwein
- 4 EL Marsala
ZUBEREITUNG * LEICHT *2 H 30 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Fleisch trockentupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne im heißen Öl rundherum braun anbraten. In einen Bräter auf den Rosmarin legen.
- Knoblauch abziehen und halbieren. Mit dazulegen und etwas Wasser angießen. Den Braten im Ofen ca. 2 Stunden garen, dabei regelmäßig mit etwas Wasser übergießen.
- Haselnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun rösten. Abkühlen lassen und zum Garnieren 2–3 EL hacken.
- In der Pfanne die Butter mit dem Mehl leicht goldbraun anschwitzen. Das Fleisch aus dem Bräter nehmen und im Ofen bei 100 °C warmhalten.
- Bratensaft durch ein Sieb in die Pfanne gießen. Mit Wein und Marsala sämig köcheln und die Haselnüsse ergänzen. Die Sauce fein pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Nach Bedarf noch etwas Wasser ergänzen. Den Braten (Garn nach Belieben entfernt) in Scheiben geschnitten mit der Sauce und gehackten Haselnüssen servieren.
Schweinsbraten mit Apfel
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 1 säuerlicher Apfel
- 1 Hand voll Salbei
- 1 kg Schweinsbraten mit Schwarte, z. B. Schulter grobes Salz
- Cayennepfeffer gemahlener Kümmel
- 3 Schalotten ca.
- 250 ml Fleischfond
ZUBEREITUNG * LEICHT * 3 H
- Den Ofen auf 180°C Unter- und Oberhitze vorheizen. Den Apfel schälen, vierteln, Kernhaus ausschneiden und die Viertel würfeln. Den Salbei abbrausen, trocken schütteln und zu den Apfelwürfeln geben.
- Das Fleisch waschen, trocken tupfen und eine Tasche einschneiden. Mit dem Apfel und Salbei befüllen und den Braten mit Küchengarn in Form binden. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel einreiben und mit der Schwarte nach unten in einen Bräter legen.
- Die Schalotten häuten, halbieren und rundherum verteilen. Den Fond angießen und im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten garen. Dann wenden und mit der Schwarte nach oben weitere ca. 2 Stunden braten. Dabei ab und zu mit dem Bratensaft begießen.
- Zum Schluss den Braten aus der Bratenflüssigkeit nehmen und auf das Gitter im Ofen legen, darunter ein Backblech einschieben. Die Ofentemperatur auf 240°C Oberhitze erhöhen und einige Minuten weiter braten, um eine schöne Kruste zu bekommen.
- Nach Belieben in der Zwischenzeit die Bratflüssigkeit mit den Schalotten passieren und abschmecken. Den fertigen Braten vom Garn befreien und in Scheiben geschnitten servieren. Dazu nach Belieben z. B. eine Pflaumensauce reichen.
Rezepte von StockFood.