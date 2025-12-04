Hot Pot Hotspots: Die besten Restaurants für kalte Tage in Wien

Wir verraten die Hotspots für Hot Pot in Wien!

Wenn draußen die Temperaturen sinken, gibt es kaum etwas Gemütlicheres als ein dampfender Hot Pot in guter Gesellschaft. Das gemeinsame Garen am Tisch ist nicht nur kulinarisch spannend, sondern auch ein Erlebnis, das Menschen zusammenbringt – egal ob in chinesischer, japanischer oder moderner Auslegung.

Die besten Adressen für Hot Pot in Wien

© Getty Images

Wien hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Hot-Pot-Szene entwickelt, die von authentischer Sichuan-Schärfe bis zu filigranen Shabu-Shabu-Varianten reicht. Wir stellen die besten Adressen vor, bei denen Sie sich durch brodelnde Suppen, frische Zutaten und aromatische Dips kosten können:

Mikata Izakaya

Hohenstaufengasse 2, 1010 Wien

Im Mikata Izakaya trifft japanische Shabu-Shabu-Tradition auf moderne Gemütlichkeit. Der Fokus liegt – wie beim klassischen Hot Pot – auf der Brühe, in der hauchdünn geschnittenes Fleisch, Meeresfrüchte oder Gemüse frisch gegart werden. Zur Auswahl stehen Varianten mit Rind, Seafood oder eine vegane Kombination. Das Erlebnis bleibt dabei stets interaktiv.

Mama Liu & Sons

Gumpendorfer Straße 29, 1060 Wien

Mama Liu & Sons zählt zu den beliebtesten Hot-Pot-Spots der Stadt – und das nicht ohne Grund. Hier hat man die Wahl zwischen drei Menüs: einer vegetarisch-veganen Option mit Gemüse und Tofu, einer Version mit Fisch und Meeresfrüchten oder einem Menü mit verschiedenen Fleischsorten. Bei den Suppen geht’s von kräftiger Rinderbrühe über eine aromatische Tomaten-Koriander-Option bis hin zu Curry-Kokos oder feuriger Chili-Suppe. Optisch wie geschmacklich ein Highlight, bei dem definitiv auch das Auge mitisst.

Shabu Shabu

Stumpergasse 27, 1060 Wien – MO–SA

Wie der Name schon verrät, hat sich dieses Lokal voll und ganz der japanischen Hot-Pot-Kultur verschrieben. Im Shabu Shabu gibt es Menüs mit Fleisch, Meeresfrüchten oder Tofu – oder eine Kombination aus allem. Dazu warten Extras wie Mandu-Dumplings, Reis oder Reisnudeln. Die Menüs sind für zwei Personen ausgelegt, lassen sich aber auch für größere Gruppen bestellen – perfekt für ein gemeinsames, geselliges Essen.

Chili Pepper Hot Pot

Burggasse 123, 1070 Wien

Wer authentischen Sichuan-Hot-Pot sucht, wird am Ende der Burggasse fündig. Bei Chili Pepper Hot Pot kann entweder aus vorgefertigten Menüvarianten gewählt werden oder das Hot-Pot-Erlebnis komplett selbst zusammengestellt werden – von der Brühe über die Zutaten bis zu den Beilagen. Das klassische Menü mit Rind, Lamm, Meeresfrüchten und Gemüse kostet 38 Euro pro Person; die vegane Version mit Tofuvariationen und Gemüse liegt bei 29 Euro.

Ostwind

Lindengasse 24, 1070 Wien

Im Ostwind warten authentische Sichuan-Spezialitäten, die keine Angst vor kräftiger Würze haben. Der traditionelle Mala-Feuertopf basiert auf einer aromatisch-scharfen Brühe, deren Rezeptur unverändert bleibt, auch wenn die Zutaten heute weit über die einstige Hauptzutat – Magen – hinausgehen. Wer es etwas milder möchte, bestellt den Yuanyang-Feuertopf: ein geteilter Topf, der gleichzeitig scharfe und milde Brühe bietet. So finden Schärfeliebhaberinnen und zurückhaltendere Genießerinnen am gleichen Tisch ihre perfekte Balance.