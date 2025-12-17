Nussecken: Das beste Rezept für den weihnachtlichen Keksgenuss

Was könnte besser zu festlicher Stimmung und gemütlichen Stunden passen als selbst gebackene Nussecken? Mit diesem einfachen Rezept zaubern Sie die perfekten Nussecken, die nicht nur Ihre Familie, sondern auch alle Gäste verzaubern werden.
Nussecken
© Getty Images
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK
Für den Teig:
- 350 g Mehl
- 80 g Zucker
- 200 g kalte Butter
- 1 Eidotter
- 20 g Honig
- Für den Belag:
- 200 g Haselnüsse
- 200 g Mandeln
- 50 g Walnüsse
- 1 TL Zimt
- 1 TL flüssiger Honig
- 2–3 EL Schlagobers
- 2 Eiklar
- Mehl, zum Arbeiten
- 100 g Zartbitterkuvertüre
- Kakaogehalt 60 %
Zubereitung *mittel* 70 Minuten
- Das Mehl mit dem Zucker mischen, auf eine Arbeitsfläche häufeln und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Butter in Stücke schneiden und um das Mehl herumlegen. Den Eidotter mit dem Honig in die Mitte geben und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. In Folie gewickelt im Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen.
- Inzwischen die Haselnüsse, Mandeln und Walnüsse grob hacken und mit dem Zimt vermischen. Den Honig, das Schlagobers und die Eidotter unterrühren und kühl stellen.
- Den Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 30 x 40 cm ausrollen, auf das Blech legen und die Nussmasse gleichmäßig darauf streichen. Im vorgeheizten Ofen 30–35 Minuten backen. Herausnehmen, sofort in Ecken schneiden und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Die Kuvertüre klein hacken und über einem heißen, nicht kochenden Wasserbad schmelzen und temperieren. Die Ecken des Nussgebäcks in die geschmolzene Kuvertüre tauchen und zum Trocknen auf Alufolie legen.
Bitte zugreifen!