Von Fans gekürt: Das ist die schönste Schauspielerin der Welt 2025

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters – doch wenn tausende User weltweit abstimmen, entsteht daraus ein klares Stimmungsbild. Auf der Voting-Plattform Ranker haben Fans ihre Favoritinnen gewählt und damit ein internationales Ranking der schönsten weiblichen Stars des Jahres erstellt.

Was macht eine Schauspielerin wirklich zur schönsten Frau der Welt? Sind es perfekte Gesichtszüge, eine makellose Haut oder doch etwas, das sich nicht messen lässt – Charisma, Ausstrahlung, Präsenz? Jahr für Jahr diskutieren Fans weltweit genau diese Frage. In sozialen Netzwerken, auf roten Teppichen und in Online-Votings wird leidenschaftlich darüber abgestimmt, wer dieses Jahr besonders bezaubert hat.

Im Jahr 2025 ist das Ergebnis so eindeutig wie selten zuvor. Das Ergebnis: Eine Mischung aus internationalen Superstars, aufstrebenden Newcomerinnen und Hollywood-Ikonen. Frauen, die nicht nur durch äußere Schönheit überzeugen, sondern auch durch Talent, Persönlichkeit und starke Rollen auf der großen Leinwand.

Ana de Armas: Die unumstrittene Nummer 1 des Jahres 2025

Von tausenden Fans offiziell gewählt: Ana de Armas ist der schönste weibliche Star des Jahres 2025! Die kubanisch-spanische Schauspielerin wurde zur Nummer 1 der Liste „Most Beautiful Female Stars of 2025“ gekürt.

Ana de Armas begeistert seit Jahren mit einer Mischung aus natürlicher Schönheit, Eleganz und starker Leinwandpräsenz. Spätestens mit Filmen wie „Blade Runner 2049“, „Knives Out“ und ihrer Rolle in „Blonde“ hat sie sich weltweit etabliert. Mit 37 Jahren steht sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – und ganz oben im Schönheitsranking 2025.

Das große Ranking: Die 30 schönsten weiblichen Stars 2025

Platz 1: Ana de Armas

Platz 2: Sophie Thatcher

Platz 3: Margaret Qualley

Platz 4: Emmy Rossum

Platz 5: Ella Purnell

Platz 6: Joey King

Platz 7: Nell Tiger Free

Platz 8: Lisa Vicari

Platz 9: Sophie Hawley-Weld

Platz 10: Clairo

Platz 11: Camila Cabello

Platz 12: Alexandra Daddario

Platz 13: Angourie Rice

Platz 14: Emma Watson

Platz 15: Mary Elizabeth Winstead

Platz 16: Lily James

Platz 17: Mackenzie Davis

Platz 18: Hailee Steinfeld

Platz 19: Clara Galle

Platz 20: Simona Tabasco

Platz 21: Fiona Palomo

Platz 22: Alba Baptista

Platz 23: Charlotte Ritchie

Platz 24: Thomasin McKenzie

Platz 25: Emma Roberts

Platz 26: Zendaya

Platz 27: Sophie Turner

Platz 28: Eiza González

Platz 29: Anne Hathaway

Platz 30: Ella Rubin

Fazit

Das Ranking zeigt: Schönheit hat viele Gesichter. Auch Emma Watson, Zendaya und Anne Hathaway gehören zu den schönsten Frauen der Welt. Doch 2025 gehört eindeutig Ana de Armas. Tausende Stimmen, ein klarer Sieger und ein Titel, der ihre besondere Ausstrahlung eindrucksvoll bestätigt.