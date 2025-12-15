Von Fans gekürt: Das ist die schönste Schauspielerin der Welt 2025

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters – doch wenn tausende User weltweit abstimmen, entsteht daraus ein klares Stimmungsbild. Auf der Voting-Plattform Ranker haben Fans ihre Favoritinnen gewählt und damit ein internationales Ranking der schönsten weiblichen Stars des Jahres erstellt.
Was macht eine Schauspielerin wirklich zur schönsten Frau der Welt? Sind es perfekte Gesichtszüge, eine makellose Haut oder doch etwas, das sich nicht messen lässt – Charisma, Ausstrahlung, Präsenz? Jahr für Jahr diskutieren Fans weltweit genau diese Frage. In sozialen Netzwerken, auf roten Teppichen und in Online-Votings wird leidenschaftlich darüber abgestimmt, wer dieses Jahr besonders bezaubert hat.
Im Jahr 2025 ist das Ergebnis so eindeutig wie selten zuvor. Das Ergebnis: Eine Mischung aus internationalen Superstars, aufstrebenden Newcomerinnen und Hollywood-Ikonen. Frauen, die nicht nur durch äußere Schönheit überzeugen, sondern auch durch Talent, Persönlichkeit und starke Rollen auf der großen Leinwand.
Ana de Armas: Die unumstrittene Nummer 1 des Jahres 2025
Von tausenden Fans offiziell gewählt: Ana de Armas ist der schönste weibliche Star des Jahres 2025! Die kubanisch-spanische Schauspielerin wurde zur Nummer 1 der Liste „Most Beautiful Female Stars of 2025“ gekürt.
Ana de Armas begeistert seit Jahren mit einer Mischung aus natürlicher Schönheit, Eleganz und starker Leinwandpräsenz. Spätestens mit Filmen wie „Blade Runner 2049“, „Knives Out“ und ihrer Rolle in „Blonde“ hat sie sich weltweit etabliert. Mit 37 Jahren steht sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – und ganz oben im Schönheitsranking 2025.
Das große Ranking: Die 30 schönsten weiblichen Stars 2025
- Platz 1: Ana de Armas
- Platz 2: Sophie Thatcher
- Platz 3: Margaret Qualley
- Platz 4: Emmy Rossum
- Platz 5: Ella Purnell
- Platz 6: Joey King
- Platz 7: Nell Tiger Free
- Platz 8: Lisa Vicari
- Platz 9: Sophie Hawley-Weld
- Platz 10: Clairo
- Platz 11: Camila Cabello
- Platz 12: Alexandra Daddario
- Platz 13: Angourie Rice
- Platz 14: Emma Watson
- Platz 15: Mary Elizabeth Winstead
- Platz 16: Lily James
- Platz 17: Mackenzie Davis
- Platz 18: Hailee Steinfeld
- Platz 19: Clara Galle
- Platz 20: Simona Tabasco
- Platz 21: Fiona Palomo
- Platz 22: Alba Baptista
- Platz 23: Charlotte Ritchie
- Platz 24: Thomasin McKenzie
- Platz 25: Emma Roberts
- Platz 26: Zendaya
- Platz 27: Sophie Turner
- Platz 28: Eiza González
- Platz 29: Anne Hathaway
- Platz 30: Ella Rubin
Fazit
Das Ranking zeigt: Schönheit hat viele Gesichter. Auch Emma Watson, Zendaya und Anne Hathaway gehören zu den schönsten Frauen der Welt. Doch 2025 gehört eindeutig Ana de Armas. Tausende Stimmen, ein klarer Sieger und ein Titel, der ihre besondere Ausstrahlung eindrucksvoll bestätigt.