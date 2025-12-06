Hammer-Umfrage: FPÖ jetzt auch in Oberösterreich an der Spitze

Die ÖVP könnte bei der nächsten Landtagswahl 2027 auch in OÖ die Führungsrolle und den Landeshauptmann verlieren.

Bisher galt Thomas Stelzer als Siegertyp - 2021 konnte er für seine ÖVP immerhin zulegen und die FPÖ - nach dem Ibiza-Skandal - distanzieren. Nun, aktuell sieht es ob der Enns ganz anders aus - es besteht die Gefahr, dass auch die schwarze Bastion fällt, wie vor einem Jahr in der Steiermark. Das zeigt die exklusive Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (811 Befragte vom 28.11. bis 1.12. 2025). Es ist ein Umfrage-Schock.

© oe24

Würde am Sonntag in OÖ gewählt - die ÖVP wäre nicht mehr auf Platz 1. Konkret berechnet Lazarsfeld für die Partei von Landeshauptmann Thomas Stelzer einen Wert von nur 28 % - fast 10 Prozentpunkte weniger als 2021. Lazarsfeld bewertet die FPÖ im Gegenzug aktuell mit 30 %, sieht sie also auf Platz 1. Die Blauen scheinen sich also jene 10 Prozentpunkte zu schnappen, die Stelzer verliert.

Wie sehr die Bundespolitik auch nach OÖ durchschlägt, zeigt aber die Frage nach der - fiktiven - Landeshauptmann-Direktwahl: Hier kann Stelzer dem Bundestrend zum Trotz seinen Amtsbonus ausspielen - mit 29 % liegt er vor Haimbuchner, wenngleich nur knapp, der FPÖ-Chef kommt hier auf immerhin 27 %.

© oe24

Alle anderen Parteien haben übrigens mit Platz 1 nichts zu tun: Die SPÖ hält mit Ach und Krach ihren Wert von 2021 - doch der war mit 18,6 % schon desaströs gewesen, OÖ ist immerhin ein Industrieland. Stark kommen indes die Grünen daher, die in OÖ derzeit bei 15 % liegen - fast 3 Punkte mehr als 2021. Auch die NEOS können leicht zulegen - während die Impf-Gegner von MFG in die politische Bedeutungslosigkeit stürzen.