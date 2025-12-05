Sicherheits-Alarm in Wien zum ESC

Vor dem Eurovision Song Contest laufen die Sicherheitsvorbereitungen auf Hochtouren.

In Wien findet 2026 der ESC statt, vom 12. bis zum 16. Mai 2026 werden mehr als 20.000 Besucher in der Stadthalle in Wien erwartet. Vor dem Eurovision Song Contest laufen die Sicherheitsvorbereitungen auf Hochtouren. Eingebunden sind vom EK Cobra über Staatsschutz bis Cyberabwehr zahlreiche Polizei-Einheiten, natürlich auch Sprengstoff-Spürhunde und Nachrichtendienste. Der ORF hat eine eigene Sicherheits-Stabsstelle eingerichtet. Befürchtet werden unter anderem gewaltsame Demonstrationen von Pro-Palästina-Demonstranten.

ORF: "Main Venue (Stadthalle) ist in unterschiedliche Zonen unterteilt"

In der Stadthalle in Wien selbst ist der ORF für ein Schutzkonzept zuständig und stellt eigene Securitys an und plant, wer wo in den Backstage-Bereich darf. Der ORF kooperiert dafür eng mit der Stadt Wien, der Wiener Landespolizeidirektion und dem Innenministerium.

Der ORF teilt gegenüber oe24 mit: "Die Sicherheit hat oberste Priorität. Der ORF arbeitet eng mit den Behörden und internationalen Partnern zusammen, um für alle Beteiligten ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Es gibt eine eigene Stabstelle, die im Eventmanagement angesiedelt ist."

Flughafensicherheit im Backstage

Die Main Venue (die Wiener Stadthalle) ist in unterschiedliche Zonen unterteilt – dazu zählen etwa der Delegationsbereich, der Pressebereich oder der Backstage-Bereich. Für all diese Bereiche gilt „Flughafensicherheit“, teilt der ORF mit.

Taschen und Handtaschen im Publikumsbereich nicht erlaubt

Grundsätzlich gilt, dass nur jene Personen Zugang zu den einzelnen Bereichen erhalten, die dafür eine entsprechende Akkreditierung haben. "Hinzuzufügen ist, dass im gesamten Publikumsbereich (wie auch schon 2025 in Basel) eine No Bag Policy gilt. Also Taschen und Handtaschen jeder Art nicht zugelassen sind.“

Innenministerium: "Bereiten umfassende Schutzstrategie vor"

Aus dem Innenministerium heißt es gegenüber oe24: "Wir bereiten intensiv eine umfassende Schutzstrategie vor". Erst in der Nacht auf Freitag gab es im 8. Bezirk wieder eine Pro-Palästina-Demo. "Solche Demos werden wohl auch rund um den ESC stattfinden." Vorbereitet ist man mit den Spezialkräften der EK Cobra, geschulten Polizisten sowie dem Staatsschutz. "Auch die Cyberabwehr spielt eine wichtige Rolle." Natürlich werden auch Sprengstoff-Spürhunde und Nachrichtendienstler rund um das Gelände im Einsatz sein.

Zum Fund des Hamas-Waffenlagers in Wien heißt es: "Die Terror-Organisation sucht in Wien vor allem Financiers. Operative Einsätze sind hier selten." Dass es ein Waffenlager gab, ist aber Grund zur "erhöhten Wachsamkeit".

In Österreich gilt derzeit die zweithöchste Terror-Warnstufe.