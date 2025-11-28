Erneut Colibakterien in Gmundner Wasser

Laut Stadt läuft die Suche nach der Verunreinigungsquelle bereits auf Hochtouren.

Gmunden. Das Trinkwasser im Gmundner Stadtteil Tastelberg ist erneut mit Bakterien des Stammes E. coli verunreinigt.

"Aufgrund seit August 2025 monatlich entnommener Wasserproben aus dem öffentlichen Wasserversorgungsnetz wurde im Stadtgebiet „Tastelberg“ E. coli im Trinkwasser festgestellt. Diese Bakterien können potenziell gesundheitsschädlich sein und meist Übelkeit und Durchfall verursachen. Die zuständigen Stellen arbeiten derzeit intensiv an der Ursachenforschung, um die Quelle der Verunreinigung zu identifizieren und die Situation schnellstmöglich zu beheben", heißt es seitens der Stadt.

Es wurde eine telefonische „Hotline“ eingerichtet, um Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung zu beantworten. Diese ist Samstag und Sonntag von 9 bis 11 Uhr sowie von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 0676/88794999 erreichbar.