Betrunkener Kärntner erfand eigene Entführung

Während der 19-Jährige es sich in einem Hotel gut gehen ließ, löste er Entführungsalarm aus.

Kärnten. Der betrunkene Kärntner (19) hat am Mittwoch in seiner Verwirrung die Polizei genarrt und eine Alarmfahndung ausgelöst. Der 19-Jährige aus dem Bezirk Spittal/Drau rief gegen 21.30 Uhr die Polizei an und gab an, dass er sich eingesperrt in einem Kofferraum eines Pkw befinde und das Fahrzeug in Klagenfurt unterwegs sei.

"Nachdem eine großräumige Fahndung eingerichtet worden war, stellte sich rasch heraus, dass sich der junge Mann nicht in einem Pkw, sondern in einem Hotel in Klagenfurt befand", so die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte das "Entführungsopfer" zuvor gegen 19.30 Uhr in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand einen Autounfall mit Sachschaden in der Landeshauptstadt verursacht. Daraufhin wurde ihm der Führerschein abgenommen. Aufgrund seines Verhaltens bei der Unfallaufnahme wurde er zudem wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung und weiterer Übertretungen angezeigt.

Nach dem Unfall geriet er in Streit mit einem 29-jährigen Osttiroler, der ebenfalls betrunken war, und prügelte sich mit ihm. Der 29-Jährige versetzte dem Streithahn dabei einen Fausthieb ins Gesicht. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt. Der Tiroler bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung.