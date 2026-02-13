Deutsche (56) stürzt mit Paragleiter auf Lokal-Terrasse

Eine 56-jährige Deutsche ist am Freitag beim Paragleiten in Alpbach in Tirol (Bezirk Kufstein) im Zuge des Landeanflugs auf die Terrasse eines Gastronomiebetriebes im Ortszentrum abgestürzt.

Die Frau wurde dabei verletzt. Der Gleitschirm breitete sich über dem Dach des Gebäudes aus.

Erstversorgung und Bergung

Zeugen setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Die Deutsche wurde nach Erstversorgung und Bergung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

"Aufgrund eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes

Die 56-Jährige gab an, sich in der Landeeinteilung verschätzt zu haben. "Aufgrund eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes" verfehlte sie den Landeplatz, wie es seitens der Polizei hieß. Lokalgäste wurden nicht verletzt.