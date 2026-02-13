Alles zu oe24VIP
Jetzt heftiger Polit-Streit um Lugner-Gast Drescher
© Facebook: Mario Lindner/oe24-Fotomontage

68. Opernball

Jetzt heftiger Polit-Streit um Lugner-Gast Drescher

13.02.26, 19:39
SPÖ-Politiker Mario Lindner schießt gegen die Lugners - er sieht einen Aufreger darin, dass eine LGBTQ-Unterstützerin wie die "Nanny"-Schauspielerin Fran Drescher, einer der berühmtesten Gäste am Opernball, von FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner offen in seiner Loge empfangen wurde. 

Der SPÖ-Abgeordnete Mario Lindner tobte auf Facebook in seinem Beitrag: „Fran Drescher, die am Mittwoch in die Lugner-City eingeladen war, ist eine vehemente Unterstützerin der LGBTIQ+ Community, setzt sich aktiv für unsere Rechte ein und baute schon in den 90ern queere Themen in 'Die Nanny' ein."

Der Aufreger: FPÖ-Politiker Leo Lugner lud Drescher zuvor bereits in die Lugner City. Was Lindner dabei als besonders störend empfindet - die FPÖ positioniere sich immer wieder als queer-feindlich und gegen die Rechte der LGBTQ-Community.

Widersprüchlich seien daher aus seiner Sicht die Einladungen in das Wiener Einkaufszentrum und in die Loge des Mandatars Lugner.

© Facebook: Mario Lindner

© Facebook: Mario Lindner

“FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner, der sich immer wieder queer-feindlich positioniert hat, lud Fran Drescher und ihren Ex-Mann nicht nur in die Lugner-City, sondern sogar zum Wiener Opernball in seine private Loge ein. Wiedermal präsentiert sich der FPÖ-Gemeinderat damit als Fähnchen im Wind", so Lindner.

Ex-Mann geoutet

Der Ex-Mann von Fran Drescher outete sich nach ihrer Scheidung als schwul. Leo Lugner ist in der Vergangenheit mit einem TikTok aufgefallen, in dem er eine Regenbogen-Fahne in den Müll geworfen hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

