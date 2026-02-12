Alles zu oe24VIP
Madonna
WOW! So TEUER sind die Roben der Spencer-Zwillinge
© Fuhrich

Wiener Opernball

WOW! So TEUER sind die Roben der Spencer-Zwillinge

12.02.26, 17:52
Die Nichten von Princess Diana, Amelia Spencer und Eliza Spencer, sorgen in funkelnden Roben von Oscar de la Renta für einen der glamourösesten Auftritte am Wiener Opernball 2026. Neben den Looks, glitzert auch der Preis ordentlich.

Der Wiener Opernball bekommt dieses Jahr ein echtes royales Upgrade und zwar mit den Nichten von Diana, Princess of Wales. Die Spencer-Zwillinge Amelia Spencer und Eliza Spencer sorgen 2026 für einen der funkelndsten Auftritte des Abends. 

Schon Lady Di wusste mit ihren Looks weltweit zu begeistern und genau dieses Stil-Erbe tragen die Spencer-Schwestern nun mit moderner Eleganz weiter. Beide erscheinen in schulterfreien Traumroben von Oscar de la Renta. Und ja hier funkelt nicht nur der Stoff. Der Preis funkelt mindestens genauso stark. 

Wiener Opernball 2026: Die Spencer-Zwillinge auf der Feststiege

Beide Schwestern setzen beim Opernball ganz klar auf schulterfreie Ballroben elegant, modern und absolut balltauglich. Die Preisspanne der beiden Kleider liegt zwischen 14.000 Euro und rund 26.000 Euro. Ein modisches Statement, das man nicht übersieht. 

WOW! So TEUER sind die Roben der Spencer-Zwillinge
© Fuhrich

Origami-Rose in Silber: Couture-Kleid für rund 17.500 Euro

Das erste Kleid ist ein echtes Kunstwerk, inspiriert von Origami-Techniken. Im Mittelpunkt steht eine aufwendig gefaltete Rose, die durch silberne Bugle-Perlenstickereien besonders plastisch hervorgehoben wird. 

  • trägerlos und schulterfrei
  • bodenlanger Saum
  • elegante, säulenförmige Silhouette
  • Material: 100 % Seide
  • Preis: rund 17.500 Euro 

Ein Kleid, das nicht laut sein muss, um Eindruck zu machen und trotzdem alle Blicke auf sich zieht. 

Pailletten, Bernstein und Blüten: Der zweite Opernball-Traum für rund 26.000 Euro 

Das zweite Kleid setzt nicht weniger auf Glanz, aber ein wenig mehr auf Kontraste. Hier treffen Paillettenverzierungen, florale Stickereien und warme Bernstein-Töne aufeinander.

Die Eckdaten dieses Looks:

  • ebenfalls trägerslos und schulterfrei
  • üppige Blumenstickerei
  • durchgehende Paillettenverzierung
  • Material: 100 % Seide
  • Preis: rund 26.000 Euro

Dieser Look ist eindeutig für alle gemacht, die beim Opernball nicht nur stilvoll, sondern auch spektakulär auftreten möchten. 

 

Während das Origami-Kleid mit seiner ruhigen, skulpturalen Eleganz überzeugt, bringt die zweite Robe mit Pailletten und Blumenstickerei pure Opernball-Dramatik auf den Tanzboden

