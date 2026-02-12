Swarovski-Stargast Iris Law begeistert in schwarzer Samtrobe

Iris Law, Tochter von Hollywood-Legende Jude Law, flaniert heute Abend durch das Haus am Ring. In einer atemberaubenden Robe von Lanvin setzt das britische It-Girl ein modisches Ausrufezeichen der Extraklasse. Wir haben alle Details zum Look des Abends!

Nach Leni Klum und Candice Swanepoel setzt die Kristall-Dynastie heuer erneut auf die junge Fashion-Elite. Der diesjährige Swarovski-Stargast Iris Law, Tochter von Hollywood-Dandy Jude Law, bringt den ultimativen London-Glamour in die Wiener Staatsoper. In einer schwarzen Samtrobe von Lanvin wird sie zum funkelnden Mittelpunkt der Glanznacht im Haus am Ring. Wir haben die ersten Details zum Look der Punk-Prinzessin.

Iris Law: Funkelnder Einzug in die Swarovski-Loge

Schon bei ihrer Ankunft im Hotel Sacher und dem anschließenden Walzer-Crashkurs (ja, sie hat fleißig geübt!) ließ sie durchblicken: Dieser Auftritt wird alles andere als gewöhnlich.

© Tischler

Die 25-Jährige bleibt ihrem Ruf als Fashion-Rebellin treu. Während andere auf klassische Prinzessinnen-Schnitte setzen, vertraut das Nachwuchs-Model auf die Schnitt-Raffinesse des französischen Luxuslabels.

Das Urteil zum Look: Ein absolutes Couture-Highlight. Die ikonische Korsage, kombiniert mit fließendem Samt, bricht die strengen Ballregeln auf die eleganteste Weise.

Auch beim Schmuck wird nicht gespart: Ein Swarovski-Diamanten-Regen an Ohren, Hals und Fingern sorgt dafür, dass sie mit den Kristallleuchtern der Staatsoper um die Wette strahlt.

Iris Law zeigt, wie moderne Abendrobe funktioniert. Sie respektiert das exklusive Regelwerk, bricht es aber mit einer Prise britischer Coolness. Ein Auftritt, der jetzt schon als einer der Top-Looks des Abends gehandelt wird!