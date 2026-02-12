Lili Paul-Roncalli rührt mit emotionalem Tribut zum 68. Opernball

Heute Abend verwandelt sich die Staatsoper wieder in den glanzvollsten Ballsaal der Welt. Während ganz Österreich dem Walzer-Abend entgegenfiebert, sorgt Lili Paul-Roncalli in der GW Cosmetics-Loge von Amra und Rainer Deisenhammer für einen Gänsehaut-Moment.

Publikumsliebling Lili Paul-Roncalli wird heute Abend wieder über den roten Teppich schweben – und ihr Look ist weit mehr als nur ein modisches Statement. Inmitten des Blitzlichtgewitters setzt die schöne Artistin auf ganz viel Herz: Was sie am Opernball trägt, ist ein letzter Liebesbrief an eine außergewöhnliche Frau.

Für Lili wird dieser Opernball-Auftritt zu einer zutiefst persönlichen Hommage. Ihre Robe stammt aus der Hand von Maria Lucas, der legendären Kostümdesignerin des Circus-Theater Roncalli, die im November 2025 verstorben ist.

© Getty Images

Roncalli-Wegbegleiterin

Maria Lucas war die Kostümbildnerin der ersten Stunde. Bereits vor 50 Jahren entwarf sie die Kostüme für die allererste Roncalli-Show – und prägte seither den unverwechselbaren poetischen Stil des Zirkus. Ob in Moskau, bei der Weltausstellung in Sevilla oder zuletzt beim gefeierten Gastspiel in New York: Ihre Kreationen waren stets das Herzstück der Roncalli-Shows.

Ein Opernball voller Glanz & Gefühl

Doch auch die Frau an Lilis Seite sorgt für Glanz: Amra Deisenhammer, Chefin von GW Cosmetics, fungiert als Gastgeberin des Abends – in einer Robe des libanesischen Stardesigners Zuhair Murad. Das wahre Highlight ist jedoch ihr Schmuck aus dem Hause VON KÖCK:

Der Magic-Ring: Ein fast 4-karätiger Paraiba-Turmalin aus Mosambik in magischem Blaugrün.

Diamant-Power: „Sparkling Navette“-Ohrringe mit 8 Karat sowie ein Tennisarmband mit 35 Diamanten (10 Karat).

Das Mega-Collier: 90-Zentimeter Diamantkette mit 190 Diamanten und insgesamt 56 Karat.

Dabei überlässt Amra nichts dem Zufall: Ein eigener Bodyguard wird sie den gesamten Abend begleiten, um über die 190 GIA-zertifizierten Edelsteine zu wachen.