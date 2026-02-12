Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie kommen bestimmt sehr gut an. Chancen aber behutsamer nutzen!

Beruf: Neue Kontakte, neue Initiativen! Gehen Sie aber auf Nummer sicher!

Fitness:Sie sind sehr aufgekratzt. Wer sich sportlich auspowert, wird cooler.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie ein bisschen geduldiger. Man will sich nicht beengt fühlen.

Beruf: Gehen Sie mit der Begeisterung für neue Vorhaben diplomatisch um!

Fitness:Bewegungsausgleich ist immer noch sehr wichtig. Hinaus an die Luft!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber zurückhaltender! Unbedachte Aktionen könnten Sie bald bereuen.

Beruf: Schwierigkeiten wohlüberlegt und vor allem mit Teamgeist meistern!

Fitness:Augen auf und nicht hektisch reagieren! Erhöhte Vorsicht ist geboten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Spontaneität und Unbeschwertheit sind die Kriterien. Machen Sie mit!

Beruf: Halten Sie den Teamgeist hoch! Kooperationsbereitschaft bringt Erfolg.

Fitness:Alles ein bisschen zu hektisch? Locker bleiben und flexibel reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bereit, Spaß zu haben ohne Sonderrechte? Das klappt gut, mehr nicht.

Beruf: Wenn Sie weniger Druck machen, kommen Sie mit anderen besser klar.

Fitness:Energie mit Verstand dosieren! Also nicht zu stürmisch, konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Keine kritischen Einwände! Spielen Sie einfach nur freundlich mit!

Beruf: Gelassenheit gewinnt. Geben Sie nach, beugen Sie sich dem Teamgeist!

Fitness:Bremsen Sie sich lieber etwas ein! Durchatmen und achtsam vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Denken Sie lieber über Beziehungsfragen nach, statt sie zu verdrängen!

Beruf: Etwas vorsichtiger mit neuen Plänen! Sie sollten kein Risiko eingehen.

Fitness:Mehr Bewegung tut sicher gut. Sie sollten ohnehin Kondition tanken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie alles lockerer und leichter! Das Blatt wendet sich bereits.

Beruf: Das Gesprächsklima wird zusehends besser. Bleiben Sie diplomatisch!

Fitness:Seien Sie heute ein ruhender Pol, um unnötige Hektik zu verhindern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überspannen Sie den Bogen nicht! Das könnte sich demnächst rächen.

Beruf: Neue Vorhaben sorgfältiger planen! Kein finanzielles Risiko eingehen!

Fitness:Energieüberschüsse? Nutzen Sie Ihre Power für sportliche Betätigung!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer anderen die lange Leine lässt, gewinnt damit eher neue Sympathien.

Beruf: Sichern Sie sich erst mal gut ab, bevor Sie an Veränderungen denken!

Fitness:Hinaus an die frische Winterluft! Die erfrischt auch Ihr Denkvermögen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: An Interesse fehlt es sicher nicht. Gehen Sie aber achtsam damit um!

Beruf: Die Ärmel hochkrempeln, um das Teamwork tatkräftig zu unterstützen!

Fitness:Weiter im Motivationshoch. Zielstrebig voran, aber sehr kontrolliert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute einfach cool bleiben, um neue Chancen nicht zu beeinträchtigen!

Beruf: Große neue Herausforderungen? Holen Sie sich Rat und Unterstützung!

Fitness:Es kann ziemlich hektisch und anstrengend werden. Atmen Sie mal durch!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.