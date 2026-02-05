Dieser österreichische Après-Ski-Ort ist der beste Europas!

Die Skisaison 2026 läuft auf Hochtouren. In vielen Teilen der Alpen sorgen gute Schneeverhältnisse, moderne Liftanlagen und volle Kalender mit Events für perfekte Bedingungen. Doch längst geht es im Winterurlaub nicht mehr nur um Pistenkilometer, sondern auch um Après-Ski.

Après-Ski ist heute ein fester Bestandteil der alpinen Urlaubskultur. Was früher ein gemütliches Bier in der Skihütte war, ist mittlerweile oft eine Mischung aus Party, Festival und Nightlife. Von gemütlichen Hütten mit Live-Musik bis hin zu Clubs, in denen bis in die frühen Morgenstunden getanzt wird – Après-Ski ist für viele Skifahrer fast genauso wichtig wie das Skifahren selbst.

Kein Wunder also, dass immer mehr Reisende gezielt nach Destinationen suchen, die beides bieten: Top-Pisten und Top-Stimmung. Laut aktuellen Auswertungen des Reiseportals Omio zählen gleich mehrere Orte in Österreich zu den Top-Après-Ski-Orten in Europa.

© Getty Images

Sölden ist Europas Nummer 1 für Après-Ski

Der große Sieger im aktuellen Ranking heißt Sölden. Der bekannte Tiroler Wintersportort wurde von Omio offiziell zum besten Après-Ski-Ziel Europas 2026 gekürt – und das mit deutlichem Abstand. Mit rund 320 Bars und Pubs bietet Sölden mehr Möglichkeiten zum Feiern als jeder andere Skiort in Europa. Dazu kommen knapp 160 Pistenkilometer, 31 Liftanlagen und eine hohe Schneesicherheit dank der hohen Lage und der beiden Gletscher.

Besonders in den letzten Wochen ging es in Sölden richtig wild zu: Tausende internationale Touristen, volle Hütten, lange Nächte und legendäre Partys. Social Media ist voll von Videos aus Lokalen wie dem Fire & Ice, der Schirmbar oder dem Kuckuck.

Die Top 10 Après-Ski-Destinationen in Europa

Laut Omio sieht das aktuelle Ranking der besten Après-Ski-Orte so aus:

Sölden (Österreich) – 320 Bars Saalbach-Hinterglemm (Österreich) – 288 Bars Val Gardena (Italien) – 264 Bars Zermatt (Schweiz) Lech & Zürs (Österreich) Chamonix (Frankreich) Livigno (Italien) Kitzbühel (Österreich) Davos (Schweiz) Val Thorens (Frankreich)

Auffällig: Österreich dominiert das Ranking klar und stellt gleich vier der zehn besten Après-Ski-Orte Europas.

© Getty Images

Weitere Top-Orte in Österreich

Neben Sölden zählen vor allem diese Regionen zu den Klassikern für Partyurlaub im Schnee:

Saalbach-Hinterglemm: Riesiges Skigebiet, legendäre Hütten wie der Hinterhag Alm oder Goaßstall.

Kitzbühel: Eleganter, aber mit Kult-Lokalen wie dem Londoner oder der Streifalm.

Ischgl (nicht in den Top 10, aber Kult): Bekannt für Mega-Konzerte und internationales Publikum.

St. Anton am Arlberg: Der Mooserwirt gilt als absolute Après-Ski-Legende.

Fest steht: Wer heute in die Berge reist, will mehr als nur Sport. Après-Ski ist Lifestyle, Erlebnis und Party zugleich. Und wenn es um die perfekte Kombination aus Piste und Stimmung geht, führt aktuell kein Weg an Sölden vorbei.