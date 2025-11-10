In diesem Land sollten Sie Ihren Skiurlaub machen, wenn’s günstig sein soll

Skiurlaub muss nicht teuer sein! In diesem Land fahren Sie schon ab 43,50€ pro Tag, während Österreichs Skigebiete schon längst zur Luxusklasse gehören.

Skiurlaub? Ja, bitte! Aber bitte nicht zum Preis eines Wochenendes in Dubai. Wer schon mal versucht hat, in Österreich ein paar Tage auf die Piste zu gehen, weiß: Der Spaß wird jedes Jahr teurer. Denn das einzige, das hierzulande wirklich fällt, sind wahrscheinlich Schneeflocken.

© Getty Images

Das bestätigt auch eine aktuelle Auswertung des Reiseportals Holidu. Ausgerechnet die österreichischen Alpen führen die Liste der teuersten Skigebiete Europas an, und zwar mit ordentlichem Abstand.

Ganz vorne dabei: Obergurgl-Hochgurgl, Obertauern, sowie Klassiker wie Ischgl, Kitzbühel/Kirchberg und der Hintertuxer Gletscher - alle in den Top 10 der teuersten Gebiete.

Das neue Ski-Paradies für Sparfüchse ist…

Keine Sorge, gute Nachrichten kommen aus dem Westen: Frankreich ist in diesem Jahr das absolute Preis-Leistungs-Wunder unter den Skinationen.

Die Auswertung von Holidu zeigt: Alle zehn günstigsten Skigebiete Europas liegen in Frankreich!

Hier wird nicht nur französisch gesprochen, sondern auch französisch gespart:



Platz Skigebiet Land Ø Preis pro Tag Pistenkilometer 1 Artouste – Laruns Frankreich 43,50 € 27 km 2 Lans-en-Vercors Frankreich 44,20 € 23 km 3 Réallon Frankreich 45,00 € 30 km 4 Autrans – La Sure Frankreich 45,50 € 20 km 5 Roubion les Buisses Frankreich 47,00 € 30 km 6 Hautacam – Argelès-Gazost Frankreich 48,00 € 20 km 7 Gresse-en-Vercors Frankreich 48,50 € 26 km 8 Crévoux Frankreich 49,50 € 15 km 9 Le Collet d’Allevard Frankreich 51,25 € 50 km 10 Saint-Léger-les-Mélèzes Frankreich 51,50 € 25 km

Während Österreich mit Luxuspreisen aufwartet, beweist Frankreich, dass Skiurlaub auch 2025/26 noch bezahlbar sein kann.

Reisetipp für abwechslungsreichere Pistenkilometer

© Getty Images

Viele der günstigen französischen Skigebiete liegen gar nicht so weit voneinander entfernt. Wenn Sie ein kleineres Resort besuchen, können Sie problemlos ein oder zwei weitere in der Nähe ansteuern. So entsteht ein abwechslungsreicher Skiurlaub, ohne dass die Kosten explodieren. Besonders lohnenswert sind Kombinationen in der Vercors-Region (z. B. Lans-en-Vercors + Autrans-La Sure + Gresse-en-Vercors), in den südlichen Alpen (Réallon + Crévoux + Saint-Léger-les-Mélèzes) oder in den Pyrenäen (Artouste-Laruns + Hautacam). So sammeln Sie mehr Pistenkilometer, erleben unterschiedliche Landschaften und bleiben trotzdem super im Budget.

Wer also authentische Bergatmosphäre, gute Pisten und faire Preise sucht – der sollte in diesem Winter lieber Baguette statt Germknödel wählen.