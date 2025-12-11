Achtung: Ab wann Sie Ihre Weihnachtskekse nicht mehr essen sollten

In den meisten Haushalten hat der große Keksback-Marathon schon begonnen: Vanillekipferl, Zimtsterne, Lebkuchen, die Auswahl ist groß. Doch kann man die Plätzchen tatsächlich bis Weihnachten aufbewahren oder müssen wir uns beeilen, bevor sie ungenießbar werden? Wir haben die Antwort!

In der besinnlichen Adventszeit backen wir voller Freude alles, was die Kekswelt zu bieten hat: von zarten Vanillekipferln bis hin zu aromatischen Zimtsternen. Doch leider können wir nicht alle Kekse auf einmal vernaschen. Und wer möchte schon, dass die ganze Backerei umsonst war? Wir verraten, wie lange die Kekse wirklich haltbar sind und wann wir sie nicht mehr essen sollten.

So lange sind die Weihnachtskekse haltbar

© Getty Images

Frisch gebacken schmecken Kekse zweifellos am allerbesten. Aber viele Sorten bleiben überraschend lange frisch, auch Wochen nach dem Backen. Wer also fleißig backt, kann sich auch noch lange nach Weihnachten an den süßen Leckereien erfreuen.

Mürbeteigplätzchen

Mürbeteigplätzchen wie klassische Butterkekse, Vanillekipferl oder Ausstechplätzchen gehören zu den Keksen, die bei richtiger Lagerung richtig lange haltbar sind. Lagern Sie sie luftdicht, kühl und trocken, können sie 4 bis 6 Wochen ihre Frische bewahren. Spritzgebäck ohne Schokolade bleibt ebenfalls bis zu 4 Wochen genießbar.

Kekse mit Marmelade

Ebenfalls aus Mürbeteig, aber mit einer leckeren Marmeladenfüllung versehen, sind Spitzbuben, Engelsaugen oder Linzer Augen ebenfalls 2 bis 4 Wochen haltbar. Doch Achtung: Wenn Sie den vollen Geschmack erleben möchten, sollten Sie die Kekse innerhalb der ersten 2 bis 3 Wochen verzehren, da die Marmelade den Geschmack mit der Zeit leicht verändern kann.

Zimtsterne

Zimtsterne sind die wahren Weihnachtsklassiker, die bei richtiger Lagerung – also luftdicht verschlossen –bis zu 6 Wochen frisch bleiben. Interessanterweise entfaltet sich das Aroma sogar noch intensiver, wenn sie ein paar Tage lang ruhen dürfen. Sollte sich der Zimtstern doch etwas zu hart anfühlen, hilft ein Apfelstück in der Keksdose, um die weihnachtliche Süßigkeit wieder weicher zu machen.

Kokosmakronen und Co.

Kokosmakronen, halten sich dank des hohen Zuckeranteils überraschend lange – bis zu 3 Wochen. Auch wenn sie größtenteils aus Eiweiß bestehen, bleibt der Geschmack wunderbar erhalten. Aber: Zarte Gebäckarten wie Schaumgebäck oder Kekse mit Cremefüllungen sind schnell verderblich und sollten innerhalb einer Woche gegessen werden.

Schokoladenkekse

Schoko-Kekse sind zwar ein absolutes Muss auf jedem Keks-Teller, aber sie haben eine eher kurze Haltbarkeit. Am besten backen Sie diese Kekse erst kurz vor Weihnachten, da sie nur 1 bis 2 Wochen frisch bleiben. In jedem Fall gilt: Wenn sie richtig gelagert sind und keinerlei optischen oder geschmacklichen Veränderungen aufweisen, können sie natürlich auch nach dieser Zeit noch genossen werden.

Lebkuchen, Christstollen und Früchtebrot

© Getty Images

Lebkuchen, Christstollen und Früchtebrot sind wahre Haltbarkeits-Helden! Sie bleiben bis zu 4 Monate frisch – und je länger Sie sie lagern, desto aromatischer werden sie! Besonders der Christstollen profitiert von einer kleinen Reifezeit: Die Aromen entfalten sich nach einigen Wochen und machen das Gebäck noch saftiger.