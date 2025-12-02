Mit diesen 5 Tricks machen Sie Weihnachtskekse kalorienärmer

Weihnachtskekse ohne Reue? Geht! Mit diesen fünf unkomplizierten Tricks backen Sie Ihre liebsten Klassiker leichter und genauso köstlich wie immer.

Kekszeit ist Wohlfühlzeit. Wenn es nach uns ginge, dürfte es im Dezember ruhig ein bisschen schneien - vor allem Staubzucker. Doch viele von Ihnen kennen das Dilemma: Die Keksdose ist ein emotionaler Safe Space, aber eben auch eine kleine Kalorienfalle. Die gute Nachricht? Sie müssen nicht auf Vanillekipferl & Co. verzichten. Mit ein paar simplen Tricks lassen sich Weihnachtskekse deutlich leichter - und trotzdem superlecker- backen.

© Getty Images

1. Weniger Butter

Butter ist der heilige Gral der Weihnachtsbäckerei, aber oft lässt sich ein Teil problemlos ersetzen. Versuchen Sie:

Ein Drittel der Butter durch fettarmen Topfen oder griechischen Joghurt zu ersetzen

Einen Teil durch Apfelmus auszutauschen (gibt Saftigkeit und spart ordentlich Kalorien)

2. Zucker? Geht auch smarter

Zucker reduziert man am besten schrittweise, oft merkt niemand den Unterschied. Sie können außerdem:

Erythrit oder Xylit verwenden - die haben deutlich weniger Kalorien

Gewürze stärker einsetzen: Vanille, Zimt, Kardamom oder Zitronenabrieb lassen Rezepte automatisch süßer wirken

3. Vollkornmehl

Keine Sorge, niemand verlangt nach Vollkorn-Lebkuchen, der wie Knäckebrot schmeckt. Aber: Ein Drittel des Mehls durch feines Dinkel- oder Vollkornmehl zu ersetzen, macht Kekse ballaststoffreicher und sättigender - ohne am Geschmack zu rütteln.

4. Clever füllen statt dick auftragen

Kekse werden oft durch die Füllung zu kleinen Kalorienbomben. Bessere Alternativen:

Zartbitter statt Vollmilchschokolade

Marmelade ohne Zuckerzusatz

Dünne statt großzügige Glasurschichten

5. Nüsse bewusst einsetzen

Nüsse sind gesund, aber eben sehr kalorienreich. Versuchen Sie deshalb:

gehackte Mandeln oder Walnüsse sparsam einzusetzen

einen Teil durch Haferflocken zu ersetzen (für Crunch & gute Ballaststoffe)

© Getty Images

Sie müssen Ihre Lieblingskekse nicht neu erfinden: ein paar kleine Anpassungen reichen, um sie leichter, gesünder und trotzdem absolut weihnachtstauglich zu machen.