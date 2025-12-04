SO sehen Sie den letzten Supermond des Jahres am besten

Donnerstagabend zeigt sich der letzte Supermond des Jahres. Der Mond kommt der Erde besonders nahe und wirkt dadurch größer und heller als gewöhnlich.

Der Vollmond erreicht seinen exakten Zeitpunkt am 5. Dezember um 0.14 Uhr, sichtbar ist der Supermond jedoch bereits den gesamten Abend und die ganze Nacht über – sofern das Wetter mitspielt. Seine geringste Distanz zur Erde erreicht der Mond schon am Donnerstag um 12.09 Uhr mit 356.965 Kilometern, allerdings ist er zu dieser Tageszeit nicht sichtbar. Besonders eindrucksvoll wirkt der Erdtrabant kurz nach Sonnenuntergang (in Wien um 16.01 Uhr), wenn er nahe am Horizont erscheint.

© getty (Symbolbild)

Der Grund dafür ist die Mondillusion: Der Mond wirkt größer, obwohl seine tatsächliche Größe unverändert bleibt. Eine gängige Theorie begründet das Phänomen mit der fehlenden Raumtiefe: Steht der Mond am Horizont, dann können wir ihn in Relation zur Landschaft (Berge, Wälder, Gebäude) setzen. Steht der Mond allerdings hoch oben am Himmel, dann fehlt dem menschlichen Auge die Tiefeninformation.

Für eine gute Beobachtung empfiehlt sich ein Ort mit freier Sicht Richtung Ostnordost, später Osten und Südosten. Ab etwa 18 Uhr steht der Mond bereits deutlich sichtbarer am Himmel.

© Symbolbild / Getty Images

Wer den Supermond fotografieren möchte, sollte Folgendes beachten:

möglichst nah heranzoomen

auf den Mond tippen (Autofokus)

Helligkeit reduzieren

niedrigen ISO-Wert und kurze Belichtungszeit wählen

das Handy stabilisieren (Stativ oder anlehnen)

Der Abend bietet damit die letzte Chance 2025, den besonders hellen Supermond zu erleben.