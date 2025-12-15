Hollywood-Regisseur Reiner und Ehefrau tot: Eigener Sohn soll sie ermordet haben

Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michelle sind tot. Laut Medienberichten wurden die beiden erstochen in ihrem Haus aufgefunden.

Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

Mehr zum Thema

Sohn soll sie getötet haben

Stunden später sollen die Umstände schon fast geklärt sein: Rob Reiner und seine Frau Michele Singer Reiner wurden laut mehreren Quellen, die mit Familienmitgliedern gesprochen haben, von ihrem Sohn Nick getötet. Die Polizei hat diese Angaben noch nicht bestätigt. Die Leichen der beiden wurden von Tochter Romy gefunden, die gegenüber dem Anwesen ihrer Eltern leben soll.

© Getty Images

Das ist passiert

Am Sonntag, dem 14. Dezember, gegen 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr von Los Angeles (LAFD) zu einem Haus gerufen, um medizinische Hilfe zu leisten, teilte die LAFD PEOPLE mit. Bei ihrer Ankunft fanden sie einen 78-jährigen Mann und eine 68-jährige Frau tot vor. Quellen bestätigen, dass es sich bei den Opfern um Rob und Michele handelt. Die Polizei sagt, dass der 32-jährige Nick verhört wird. Es wurden noch keine Festnahmen vorgenommen.

© Getty Images

Tracy Reiner, Carl Reiner und Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Nick Reiner, und Rony Reiner

Diese Filme stammen von ihm

Rob ist Regisseur, Produzent und Schauspieler, dessen Karriere einige der beliebtesten Filme Hollywoods umfasst – von seinem Regiedebüt 1984, This Is Spinal Tap, über Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally... (1989), Misery (1990) bis hin zu A Few Good Men (1992).

Bekannt wurde er zunächst durch seine Rolle als Mike in der TV-Sitcom All in the Family von Norman Lear.

Rob wurde 1947 in der Bronx, New York, geboren. Sein Vater war der legendäre Komiker Carl Reiner, seine Mutter die Schauspielerin und Sängerin Estelle Lebost. Rob und Michele lernten sich kennen, als Rob When Harry Met Sally drehte. Das Paar heiratete 1989 und hat drei Kinder.