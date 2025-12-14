Alles zu oe24VIP
Avatar
© 2025 20th Century Studios

Kinostart

Avatar-Fortsetzung endlich im Kino

14.12.25, 16:23
"Avatar - Fire and Ash" ist ab dem 17.12. zu sehen. 

James Cameron setzt sein "Avatar"-Franchise mit " Fire and Ash " fort.

© Getty Images
 

Weiterführung

Der Kultregisseur knüpft dabei nahtlos an den Vorgänger "The Way of Water" an. Im Fokus stehen weiter die Sullys, die sich vom sicheren Unterschlupf beim Clan der Metkayina zurück in die Festung der Omatikaya aufmachen. Dabei werden sie vom Asche-Clan der Mangkwan angegriffen. Und auch die Menschen der RDA geben keine Ruhe. Knapp dreieinhalb Stunden Action ab Mittwoch im Kino.

Avatar-Fortsetzung endlich im Kino
© 2025 20th Century Studios

Stars

Mit dabei sind (wieder) Hollywood-Megastars wie Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver und Kate Winslet. Miley Cyrs zeichnet sich für den Originalsong des Filmes verantwortlich. Er trägt den Namen "Dream As One".

Fortsetzung

Der erste "Avatar"-Film ("Aufbruch nach Pandora") war 2009 erschienen, gefolgt von "Avatar: The Way of Water" im Jahr 2022. Für 2029 ist eine weitere Fortsetzung geplant.

