Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Turkish Cargo bleibt Linz treu
© Apa/Team Fotokerschi

Flüge gehen weiter

Turkish Cargo bleibt Linz treu

08.12.25, 15:37
Teilen

Ein breites Spektrum an Gütern wird transportiert. 

Turkish Airlines wird den Flughafen Linz weiterhin mit Frachtflügen aus Istanbul bedienen. Zuvor war spekuliert worden, dass die Transporte nach Wien verlagert werden könnten. Nun ist klar: Turkish Cargo bleibt dem Linzer Flughafen treu, womit entsprechende Gespräche über eine Verlegung nach Wien vom Tisch sind.

Viermal wöchentlich fliegt die Frachtsparte zwischen Linz und Istanbul. Transportiert wird dabei ein breites Spektrum an Gütern, zuletzt unter anderem Autos und Medikamente. Für den Flughafen Linz wäre der Wegfall der Flüge ein herber Rückschlag gewesen. Turkish Airlines kündigte zudem an, dass auf dem Flughafen Wien aufgrund hoher Nachfrage künftig zusätzliche Frachtflüge stattfinden werden. Die Entscheidung sichert die Verbindung Linz–Istanbul weiterhin zuverlässig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden