Turkish Cargo bleibt Linz treu

Turkish Airlines wird den Flughafen Linz weiterhin mit Frachtflügen aus Istanbul bedienen. Zuvor war spekuliert worden, dass die Transporte nach Wien verlagert werden könnten. Nun ist klar: Turkish Cargo bleibt dem Linzer Flughafen treu, womit entsprechende Gespräche über eine Verlegung nach Wien vom Tisch sind.

Viermal wöchentlich fliegt die Frachtsparte zwischen Linz und Istanbul. Transportiert wird dabei ein breites Spektrum an Gütern, zuletzt unter anderem Autos und Medikamente. Für den Flughafen Linz wäre der Wegfall der Flüge ein herber Rückschlag gewesen. Turkish Airlines kündigte zudem an, dass auf dem Flughafen Wien aufgrund hoher Nachfrage künftig zusätzliche Frachtflüge stattfinden werden. Die Entscheidung sichert die Verbindung Linz–Istanbul weiterhin zuverlässig.