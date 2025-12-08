Arbeiter von Lastenaufzug getroffen: tot

Bei einem tragischen Unfall kam ein 41-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien ums Leben.

Tirol. Das Unglück passierte am Freitag in einem Waldgebiet im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land).

Der 41-jährige Rumäne führte gemeinsam mit einem 46-jährigen Landsmann Forstarbeiten mit dem Lastenaufzug durch. Aus unbekannter Ursache riss dabei das Tragseil des Lastenaufzuges. Der samt dem darauf transportierten Baum Lastenaufzug stürzte zu Boden und traf den 41-Jährigen.

Das Opfer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es noch an Ort und Stelle verstarb. Die Leiche des Rumänen wurde von der Bergrettung geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Zudem wurde der Aufzug sichergestellt. Im Einsatz standen auch ein Rettungshubschrauber sowie die Alpinpolizei.