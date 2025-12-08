Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Arbeiter von Lastenaufzug getroffen: tot
© GettyImages Spitzt-Foto

Tragseil gerissen

Arbeiter von Lastenaufzug getroffen: tot

08.12.25, 15:24
Teilen

Bei einem tragischen Unfall kam ein 41-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien ums Leben.

Tirol. Das Unglück passierte am Freitag in einem Waldgebiet im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land).

Der 41-jährige Rumäne führte gemeinsam mit einem 46-jährigen Landsmann Forstarbeiten mit dem Lastenaufzug durch. Aus unbekannter Ursache riss dabei das Tragseil des Lastenaufzuges. Der samt dem darauf transportierten Baum Lastenaufzug stürzte zu Boden und traf den 41-Jährigen.

Das Opfer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es noch an Ort und Stelle verstarb. Die Leiche des Rumänen wurde von der Bergrettung geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Zudem wurde der Aufzug sichergestellt. Im Einsatz standen auch ein Rettungshubschrauber sowie die Alpinpolizei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden