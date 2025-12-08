Vermisster Welser: Auto in Bayern gefunden

Das Auto eines vermissten 56-Jährigen wurde in Bayern gefunden. Von dem Oberösterreicher fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

OÖ. Ende November meldete die 24-jährige Tochter des Mannes ihren Vater aus Wels als vermisst. Der an Demenz erkrankte 56-Jährige hat demnach kein Handy bei sich. Die Polizei geht mittlerweile von einem Unfall als Ursache für das Verschwinden des Welsers aus.

© LPD OÖ

Am Wochenende wurde sein Auto in Hauzenberg in der Nähe von Passau gefunden. Laut Polizei steckte es im nassen Boden eines Feldes fest und war versperrt. Daraufhin fand eine großangelegte Suche statt, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Jedoch vergeblich, der 56-Jährige konnte nicht gefunden werden.