Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Vermisster Welser: Auto in Bayern gefunden
© GettyImages

Suche erfolglos

Vermisster Welser: Auto in Bayern gefunden

08.12.25, 14:27
Teilen

Das Auto eines vermissten 56-Jährigen wurde in Bayern gefunden. Von dem Oberösterreicher fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

. Ende November meldete die 24-jährige Tochter des Mannes ihren Vater aus Wels als vermisst. Der an Demenz erkrankte 56-Jährige hat demnach kein Handy bei sich. Die Polizei geht mittlerweile von einem Unfall als Ursache für das Verschwinden des Welsers aus.

Vermisster Welser: Auto in Bayern gefunden
© LPD OÖ

Am Wochenende wurde sein Auto in Hauzenberg in der Nähe von Passau gefunden. Laut Polizei steckte es im nassen Boden eines Feldes fest und war versperrt. Daraufhin fand eine großangelegte Suche statt, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Jedoch vergeblich, der 56-Jährige konnte nicht gefunden werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden