40-Jähriger biss Polizisten ins Bein

Ein Ungar (40) drehte völlig durch und attackierte die Wiener Polizei.

Wien. Die Uniformierten suchten am Sonntagabend den 40-Jährigen an seiner Wohnadresse in Wien-Meidling auf, um ein Betretungs- und Annäherungsverbot auszusprechen. Der Ungar soll vor wenigen Tagen Nachbarn mit dem Umbringen bedroht und ein geparktes Fahrzeug vor dem Wohnhaus beschädigt haben. Zudem soll es seit einem längeren Zeitraum immer wieder zu Vorfällen in dem Mehrparteienhaus gekommen sein, bei denen er sich aggressiv und alkoholisiert den Nachbarn gegenüber gezeigt haben soll.

Als die Beamten eintrafen, kam ihnen der 40-Jährige schwankend und heftig gestikulierend vor dem Wohnhaus entgegen. "In seiner Wohnung wurde dem Mann das Betretungs- und Annäherungsverbot zur Kenntnis gebracht. Der Beschuldigte zeigte sich sehr verstimmt und tat dies auch lautstark kund. Trotz mehrfacher Aufforderung, seine Wohnung zu verlassen, verharrte er und wurde immer aufbrausender den Beamten gegenüber", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der Ungar wurde immer aggressiver, sodass die Beamten laut Aussendung Körperkraft anwenden mussten. Dabei ging der 40-Jährige mehrmals auf die Uniformierten los und biss einem Polizisten ins Bein. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Ein Beamter wurde während der Festnahme leicht verletzt.