Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf

Das Auto geriet während der Fahrt in Brand - der Lenker blieb unverletzt.

Salzburg. Zu den brenzligen Szenen kam es am Sonntagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) in Golling (Bezirk Hallein).

Ein Lenker war gegen 13 Uhr auf der A10 unterwegs, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum seines Autos bemerkte. Wenig später ging der Wagen in Flammen auf. Die alarmierten Feuerwehren rückten mit 22 Helfern und drei Fahrzeugen aus. Mittels einer mobilen Löschsystemanlage des Voraus-Fahrzeugs der Feuerwehr wurde sofort ein erster Löschangriff unternommen. Die Atemschutztrupps konnten das Feuer schließlich mit mehreren Hochdruckrohren komplett löschen. Anschließend wurde der Motorraum des Autos mit einem Akku-Spreizer geöffnet, mit der Wärmbildkamera auf weitere Brandquellen kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Der ausgebrannte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert, die Feuerwehr reinigte anschließend die Fahrbahn. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.