Brandserie in Wien geklärt: Drei junge Frauen gefasst
Trio geständig

Brandserie in Wien geklärt: Drei junge Frauen gefasst

08.12.25, 12:09
Das Feuerteufel-Trio suchte im November mehrere Mehrparteienhäuser in Wien heim und legte insgesamt 18 Brände.

Wien. Im Zuge von intensiven Ermittlungen gelang es der Wiener Polizei, die drei Brandstifterinnen im Alter von 17 und 18 Jahren auszuforschen und festzunehmen.

Die Brandstiftungen ereigneten sich im November in den Wiener Bezirken Wieden, Margareten, Ottakring und Hernals. Insgesamt sollen die Verdächtigen 18 Brände gelegt haben. „Die drei Frauen haben mehrfach Altpapiercontainer angezündet. Teilweise haben sich diese Müllcontainer im Eingangsbereich von Mehrparteienhäusern befunden oder aber auch im Innenhof von Mehrparteienhäusern“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick.

Das Feuer beschädigte auch Fassaden. Der Schaden beträgt laut Polizei zumindest 100.000 Euro. Als Motiv hätten die Verdächtigen Langeweile angegeben. Die Polizei konnte zwei der verdächtigen Österreicherinnen im Alter von 17 und 18 Jahren vor einigen Tagen in Hernals festnehmen. Die dritte Verdächtige stellte sich laut Polizei noch am selben Tag.

Die drei zeigten sich in ihren Einvernahmen geständig. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht. Das Trio soll aber nicht für das Feuer, das vor wenigen Tagen in einem Mehrparteienhaus in der Bergsteiggasse in Wien-Hernals gelegt wurde und bei dem ein Mann verstarb, verantwortlich sein.

