Brad Pitt
© Getty

AMG-Werbedeal

Brad Pitt fährt jetzt voll auf Mercedes ab - mit George Russell

27.11.25, 08:48
Teilen

Brad Pitt zeigt im neuen Mercedes-AMG-Clip, wie nah Filmwelt und Rennsport zusammenrücken. An seiner Seite: Formel-1-Fahrer George Russell. 

Im Sport-Drama "F1" spielte Brad Pitt den Rennfahrer Sonny Hayes. Nun wird er Markenbotschafter für das elektrische Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé und zeigt sich in einem neuen Werbeclip erneut rasant. Im Video wartet Pitt an der Rezeption eines Luxushotels in Las Vegas auf seinen Wagen. Er überreicht dem schnurrbärtigen Rezeptionisten einen Zettel mit der Aufschrift "Pitt" und "AMG GT" und bittet darum, das Auto vom Parkplatz zu holen.

Brad Pitt fährt jetzt voll auf Mercedes ab - mit George Russell
© Getty Images

George Russell als Parkservice

Der Rezeptionist lässt den Wagen mit der Nummer 63 vorfahren und mahnt: "Kein einziger Kratzer!" Am Steuer sitzt niemand Geringerer als George Russell, der den AMG mit spektakulären Drifts aus der Tiefgarage und um den Hotelbrunnen bewegt.

Russell entschuldigt sich für seine Verspätung. Pitt antwortet: "Das Warten hat sich gelohnt!" Danach steigt er selbst ein und fährt in hohem Tempo davon. Eine echt tragende, oder besser gesagt: rasende Rolle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

