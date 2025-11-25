Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.250 aktien equal +0% Andritz AG 62.75 aktien up +1.7% BAWAG Group AG 114.10 aktien up +1.6% CA Immobilien Anlagen AG 23.580 aktien down -1.17% CPI Europe AG 15.850 aktien down -0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 180.40 aktien down -0.22% EVN AG 26.400 aktien down -0.38% Erste Group Bank AG 91.05 aktien up +0.28% Lenzing AG 22.800 aktien up +1.33% OMV AG 48.200 aktien down -0.45% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien equal +0% PORR AG 30.200 aktien up +4.5% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.920 aktien up +3.56% SBO AG 26.650 aktien up +1.72% STRABAG SE 76.00 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 14.740 aktien up +3.51% VERBUND AG Kat. A 62.35 aktien down -0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.900 aktien up +6.65% Wienerberger AG 30.460 aktien up +4.67% voestalpine AG 36.760 aktien up +2.11%
  1. oe24.at
  2. Business
five guys
© Martin LELIEVRE / AFP

Erneut rote Zahlen

Nächste beliebte Burger-Kette gerät in finanzielle Nöten

25.11.25, 22:18
Teilen

Nachdem die vegane Burger-Kette "Swing Kitchen" ihre Sanierungspläne streichen musste, kämpft die nächste Kette mit finanziellen Schwierigkeiten. In Deutschland schlittert Five Guys in finanzielle Schwierigkeiten.

Die beliebte Burger-Kette Five Guys kämpft in Deutschland gegen ihre finanziellen Probleme. Sie schreiben schon das siebte Jahr in Folge rote Zahlen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Wie die "Rheinische Post" schreibt, verzeichnete der deutsche Ableger der US-Burger-Kette 2023 ein Minus von über 7,5 Millionen Euro. Seit ihrem Markteintritt 2017 sammelte Five Guys einen Gesamtverlust von über 60 Millionen Euro an. Sogar in offiziellen Unterlagen steht der drastische Begriff der "bilanziellen Überschuldung".

Zukunft unsicher

Five Guys Deutschland zeigt sich von den Mega-Schulden bisher unbeeindruckt. Sie traten bisher ungebremst aufs Expansionstempo. Innerhalb von nur sieben Jahren stampfte das Unternehmen 35 Filialen aus dem Boden. Diese Menge an neuen Filialen konnten sie nur finanzieren, da ihnen die britische Mutter Five Guys Europe unter die Arme griff.

Der Mutterkonzern hat sich bis Ende 2026 verpflichtet, Five Guys Deutschland zu helfen. Doch der aggressive Expansionskurs hat bisher wenig geholfen. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte warnen das Unternehmen wegen "wesentlicher Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit".

"Five Guys ist in Deutschland gescheitert" 

Branchenexperten zeigen sich ebenfalls pessimistisch. Der Düsseldorfer Gastronomie-Kenner Markus Eirund findet gegenüber der "Rheinischen Post" harte Worte: "Five Guys ist in Deutschland gescheitert."

Die Zukunft von Five Guys Deutschland ist derzeit unklar. Die Burger-Kette schweigt bisher zu potenziellen Filialschließungen. Nun sorgt ein Bericht von "Sky News" für weiteres Chaos. Laut ihnen sucht der Eigentümer der europäischen Betriebsgesellschaften sogar nach einem möglichen Käufer für mehrere Geschäfte.

In Österreich hat Five Guys zwei Filialen in Wien, eine am Graben und eine in der Millennium City. Sie sind nicht von dieser Krise betroffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden