Nächste beliebte Burger-Kette gerät in finanzielle Nöten

Nachdem die vegane Burger-Kette "Swing Kitchen" ihre Sanierungspläne streichen musste, kämpft die nächste Kette mit finanziellen Schwierigkeiten. In Deutschland schlittert Five Guys in finanzielle Schwierigkeiten.

Die beliebte Burger-Kette Five Guys kämpft in Deutschland gegen ihre finanziellen Probleme. Sie schreiben schon das siebte Jahr in Folge rote Zahlen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Wie die "Rheinische Post" schreibt, verzeichnete der deutsche Ableger der US-Burger-Kette 2023 ein Minus von über 7,5 Millionen Euro. Seit ihrem Markteintritt 2017 sammelte Five Guys einen Gesamtverlust von über 60 Millionen Euro an. Sogar in offiziellen Unterlagen steht der drastische Begriff der "bilanziellen Überschuldung".

Zukunft unsicher

Five Guys Deutschland zeigt sich von den Mega-Schulden bisher unbeeindruckt. Sie traten bisher ungebremst aufs Expansionstempo. Innerhalb von nur sieben Jahren stampfte das Unternehmen 35 Filialen aus dem Boden. Diese Menge an neuen Filialen konnten sie nur finanzieren, da ihnen die britische Mutter Five Guys Europe unter die Arme griff.

Der Mutterkonzern hat sich bis Ende 2026 verpflichtet, Five Guys Deutschland zu helfen. Doch der aggressive Expansionskurs hat bisher wenig geholfen. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte warnen das Unternehmen wegen "wesentlicher Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit".

"Five Guys ist in Deutschland gescheitert"

Branchenexperten zeigen sich ebenfalls pessimistisch. Der Düsseldorfer Gastronomie-Kenner Markus Eirund findet gegenüber der "Rheinischen Post" harte Worte: "Five Guys ist in Deutschland gescheitert."

Die Zukunft von Five Guys Deutschland ist derzeit unklar. Die Burger-Kette schweigt bisher zu potenziellen Filialschließungen. Nun sorgt ein Bericht von "Sky News" für weiteres Chaos. Laut ihnen sucht der Eigentümer der europäischen Betriebsgesellschaften sogar nach einem möglichen Käufer für mehrere Geschäfte.

In Österreich hat Five Guys zwei Filialen in Wien, eine am Graben und eine in der Millennium City. Sie sind nicht von dieser Krise betroffen.