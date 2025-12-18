INTERSPAR 2025 erneut „Supermarkt des Jahres“: Greenpeace zeichnet nachhaltiges Sortiment aus

INTERSPAR setzt 2025 neue Maßstäbe im nachhaltigen Lebensmitteleinzelhandel: Zum vierten Mal wird Österreichs größter Hypermarktbetreiber von Greenpeace als „Supermarkt des Jahres“ ausgezeichnet. Besonders überzeugt haben das Bio- und vegane Angebot sowie die große Sortimentsvielfalt.

Vierter Gesamtsieg beim Greenpeace-Marktcheck: INTERSPAR wird im Jahr 2025 bereits zum vierten Mal von Greenpeace als „Supermarkt des Jahres“ geehrt. Nach den Erfolgen in den Jahren 2019, 2021 und 2022 erreicht INTERSPAR erneut den ersten Platz im Gesamtranking des renommierten Greenpeace-Marktchecks. Die Auszeichnung bestätigt das konsequente Engagement für Nachhaltigkeit, Bio-Qualität und transparente Herkunft.

Greenpeace zeichnet INTERSPAR erneut als „Supermarkt des Jahres“ aus. Die Auszeichnung nahm INTERSPAR Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner von Gundi Schachl, Leiterin des Marktchecks bei Greenpeace in Österreich, entgegen. © Spar/Jo Brunnbauer

Grünes Pesto als Bewertungsschwerpunkt

Ein zentrales Bewertungskriterium war das Sortiment grüner Pestos. Dieses überzeugte durch einen hohen Bio-Anteil, eine klare vegane Kennzeichnung sowie die nachvollziehbare Herkunft der Zutaten. Vier von fünf geprüften rein pflanzlichen Pestos sind als vegan gekennzeichnet, zudem stammt das verwendete Basilikum ausschließlich aus Italien.

Große Sortimentsvielfalt und Top-Platzierung bei Chips

Hervorgehoben wurde außerdem die breite Sortimentsvielfalt in den INTERSPAR-Regalen. Neben den Pestos erreichte Interspar auch bei den Kartoffel-Chips eine Top-Platzierung, was die nachhaltige Ausrichtung über verschiedene Warengruppen hinweg unterstreicht.

INTERSPAR setzt auf gelebte Verantwortung

„Die erneute Auszeichnung als ‚Supermarkt des Jahres‘ durch Greenpeace ist eine besondere Bestätigung für das Engagement unseres Teams. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Sortiments investieren wir laufend in nachhaltige Angebote – vom verpackungsfreien Einkauf in unseren Feinkost-Abteilungen bis zu unseren Obst- und Gemüse-Kisterln. Lebensmittel, die optisch nicht perfekt sind, aber beste Qualität haben, bekommen so eine zweite Chance“, Johannes Holzleitner, Österreich-Geschäftsführer von INTERSPAR. Die Greenpeace-Marktchecks bieten Kundinnen und Kunden eine wertvolle Orientierungshilfe für bewusstes und nachhaltiges Einkaufen. Bewertet werden unter anderem Bio-Anteile, Umweltfreundlichkeit und Transparenz in den Supermarktregalen.

Greenpeace lobt hohen Bio-Anteil Auch Greenpeace zeigt sich überzeugt vom Gesamtergebnis:„INTERSPAR konnte heuer im Greenpeace-Marktcheck die beste Gesamtbewertung erzielen. Besonders positiv bewerten wir den hohen Anteil an umweltfreundlichen Bio-Lebensmitteln – bei den grünen Pestos liegt dieser bei erfreulichen 35 Prozent“, erklärt Gundi Schachl, Leiterin des Marktchecks bei Greenpeace Österreich.