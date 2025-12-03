Alles zu oe24VIP
hanusch-krankenhaus
5 Personen getroffen

Hanusch-Krankenhaus: Wienerin (32) attackierte Arzt mit Säure

03.12.25, 14:15
Eine Frau soll in dem Krankenhaus in Penzing einen Arzt mit Säure attackiert haben. Der Einsatz läuft derzeit noch. 

Ein dramatischer Vorfall soll sich heute gegen 11.30 Uhr im Penzinger Hanusch-Krankenhaus abgespielt haben. Dort soll eine 32-jährige Wienerin mit Säure auf einen Arzt losgegangen sein. Bei der Attacke wurden auch vier weitere Spitalsmitarbeiter getroffen.

Welche Verletzungen der Mediziner davongetragen hat, ist derzeit noch unklar. Er wurde unter anderem im Bereich des Gesichts getroffen. Laut ersten Informationen soll es sich um Buttersäure gehandelt haben. Es handelt sich bei ihr um eine durchsichtige Flüssigkeit, die auch die Haut angreifen kann. 

Mittlerweile sollen sogar mehrere Ambulanzen aufgrund der Attacke schließen. 

Weitere Infos folgen.....

