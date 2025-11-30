Edle Fäuste in Wien! Gentlemen Fight Club feiert glanzvolle Premiere

Fadi Merza und Andreas Unger luden zum Schlagabtausch in die Wiener Sofiensäle
Volle Sofiensäle, große Namen und harte Fights: Der Gentlemen Fight Club (GFC) von Ex-Weltmeister Fadi Merza und Unternehmer Andreas Unger hat am Samstag in Wien sein Debüt gefeiert – mit neun Kämpfen und viel Promi-Power.
Tom Walek und Fadi Merza
Unter den Gästen: Lucas Fendrich, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Oliver Stamm, Max Fraisl und Christina Lugner, die begeistert war: „Das eleganteste Box-Event überhaupt! Ich werde jetzt selbst zur Boxmaus.“
Max Fraisl mit Andrea und Lucas Fendrich
Für Stimmung sorgten auch die beiden Unternehmer Unger und Juwelier Felix Köck, die erstmals im Muaythai-Modus in den Ring stiegen – und beide ihre Kämpfe schon in der 1. Runde gewannen. Sportliche Highlights: die Profikämpfe von Hamzat Musaev und Mobin Kahraze, beide von Merza hoch gelobt.
Oliver Stamm und Tanja Duhovich
Zum guten Schluss gab es noch einen 5.000-Euro-Scheck für ‚Licht ins Dunkel‘. Veranstalter Unger: „Der GFC ist mehr als ein Boxabend – wir wollen Haltung zeigen und Menschen verbinden.“