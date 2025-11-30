Edle Fäuste in Wien! Gentlemen Fight Club feiert glanzvolle Premiere

Fadi Merza und Andreas Unger luden zum Schlagabtausch in die Wiener Sofiensäle

Volle Sofiensäle, große Namen und harte Fights: Der Gentlemen Fight Club (GFC) von Ex-Weltmeister Fadi Merza und Unternehmer Andreas Unger hat am Samstag in Wien sein Debüt gefeiert – mit neun Kämpfen und viel Promi-Power.

Tom Walek und Fadi Merza © Bobipix

Unter den Gästen: Lucas Fendrich, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Oliver Stamm, Max Fraisl und Christina Lugner, die begeistert war: „Das eleganteste Box-Event überhaupt! Ich werde jetzt selbst zur Boxmaus.“

Max Fraisl mit Andrea und Lucas Fendrich © Bobipix

Für Stimmung sorgten auch die beiden Unternehmer Unger und Juwelier Felix Köck, die erstmals im Muaythai-Modus in den Ring stiegen – und beide ihre Kämpfe schon in der 1. Runde gewannen. Sportliche Highlights: die Profikämpfe von Hamzat Musaev und Mobin Kahraze, beide von Merza hoch gelobt.

Oliver Stamm und Tanja Duhovich © Bobipix

Zum guten Schluss gab es noch einen 5.000-Euro-Scheck für ‚Licht ins Dunkel‘. Veranstalter Unger: „Der GFC ist mehr als ein Boxabend – wir wollen Haltung zeigen und Menschen verbinden.“