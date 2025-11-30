Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Scheckübergabe an Lisa Zuckerstätter
© Bobipix

Charity-Schlägerei

Edle Fäuste in Wien! Gentlemen Fight Club feiert glanzvolle Premiere

30.11.25, 14:27
Teilen

Fadi Merza und Andreas Unger luden zum Schlagabtausch in die Wiener Sofiensäle

Volle Sofiensäle, große Namen und harte Fights: Der Gentlemen Fight Club (GFC) von Ex-Weltmeister Fadi Merza und Unternehmer Andreas Unger hat am Samstag in Wien sein Debüt gefeiert – mit neun Kämpfen und viel Promi-Power.

Tom Walek und Fadi Merza

Tom Walek und Fadi Merza

© Bobipix

Unter den Gästen: Lucas Fendrich, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich, Oliver Stamm, Max Fraisl und Christina Lugner, die begeistert war: „Das eleganteste Box-Event überhaupt! Ich werde jetzt selbst zur Boxmaus.“

Max Fraisl mit Andrea und Lucas Fendrich

Max Fraisl mit Andrea und Lucas Fendrich

© Bobipix

Für Stimmung sorgten auch die beiden Unternehmer Unger und Juwelier Felix Köck, die erstmals im Muaythai-Modus in den Ring stiegen – und beide ihre Kämpfe schon in der 1. Runde gewannen. Sportliche Highlights: die Profikämpfe von Hamzat Musaev und Mobin Kahraze, beide von Merza hoch gelobt.

Oliver Stamm und Tanja Duhovich

Oliver Stamm und Tanja Duhovich

© Bobipix

Zum guten Schluss gab es noch einen 5.000-Euro-Scheck für ‚Licht ins Dunkel‘. Veranstalter Unger: „Der GFC ist mehr als ein Boxabend – wir wollen Haltung zeigen und Menschen verbinden.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden