Zoo Schönbrunn startet mit Themenführungen in den Advent

Der Tiergarten Schönbrunn lädt daher auch heuer wieder zu einem abwechslungsreichen Programm: Kinderführungen an jedem Adventsonntag und das traditionelle "Warten auf das Christkind" am 24. Dezember.

Im Tiergarten Schönbrunn wird der Advent zu einem Erlebnis zwischen wilden Tieren und weihnachtlichem Bastelspaß. Der Zoo lädt auch heuer wieder zu einem liebevoll gestalteten Adventprogramm für Familien ein. Tierische Begegnungen, kreative Werkstätten und weihnachtliche Vorfreude sorgen für besondere Momente.

Adventzauber für Familien

An allen vier Adventsonntagen bietet der Tiergarten spezielle Kinderführungen an. Sie beginnen jeweils um 14:30 Uhr. Die Teilnahme an den einstündigen Rundgängen ist kostenlos, nur der reguläre Eintrittspreis muss bezahlt werden. Am 30. November startet das Programm mit einer Führung zu den tierischen Weltmeistern. Kinder besuchen Geparde, die als schnellste Landsäugetiere gelten, und Wasserschweine, die größten Nagetiere der Welt.

Am 7. Dezember erfährt man, wie sich Zootiere auf den Winter vorbereiten. Sibirische Tiger und Orang-Utans zeigen eindrucksvoll, wie unterschiedlich Kälte überwunden wird. Die dritte Führung am 14. Dezember widmet sich den Tieren des Nordens. Eisbären, Arktische Wölfe und Rentiere stehen dabei im Mittelpunkt. Am 21. Dezember geht es um klassische Krippentiere. Schafe, Ziegen und Rinder bringen die Weihnachtsgeschichte zum Leben.

Countdown fürs Christkind

Der 24. Dezember ist für Kinder besonders aufregend und ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn hilft dabei, die Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken. Im Tiergarten Schönbrunn wird der Weihnachtstag schon ab dem Vormittag spannend: Beim Beobachten der Fütterungen von Mähnenrobben, Pinguinen und weiteren tierischen Bewohnern vergeht die Zeit wie im Flug. In der Adventwerkstatt in der Tiergarten ORANG.erie können die Kleinen zudem kreative Weihnachtsgeschenke basteln – von Schneeeulen aus Tannenzapfen über Engerl bis hin zu Wackel-Schneemännern.