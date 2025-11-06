Tiergarten Schönbrunn: Publikumsliebling mit Rüssel nimmt täglich ein Kilo zu

Das zweieinhalb Monate alte Elefantenkalb im Tiergarten Schönbrunn verzaubert die Besucherinnen und Besucher – und auch seine Herde.

Im Tiergarten Schönbrunn sorgt das zweieinhalb Monate alte Elefantenkalb für leuchtende Augen bei Besuchern und Mitarbeitern. Das Kalb bewegt sich neugierig durch die Anlage und begeistert mit jedem Schritt. Auch innerhalb der Herde wächst die Bindung.

Der Kleine mitten unter den Großen: Elefantenkalb erobert Herde und Herzen. © Daniel Zupanc

Das Kalb hat seinen Platz unter den erwachsenen Tieren gefunden. "Mittlerweile ist der Elefanten-Nachwuchs mit der gesamten Herde zusammen. Das Jungtier bringt für alle Abwechslung und es schweißt die Tiere noch enger zusammen", sagt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Eine Elefantenkuh, die im Jahr 2003 in Schönbrunn geboren wurde, kümmert sich besonders liebevoll. Sie übernimmt die Rolle einer geduldigen Tante, spielt viel mit dem Kalb und gibt dem Muttertier Zeit zur Erholung. Das Jungtier bleibt tagsüber aktiv, erkundet Sandhügel, Steine und jedes Detail seiner Umgebung.

Jeden Tag ein Kilo mehr

Auch körperlich entwickelt sich das Kalb sichtbar. Bei der Geburt lag das Gewicht bei über 100 Kilogramm. Vor zwei Wochen wurden 195 Kilogramm gemessen. Täglich kommt etwa ein Kilogramm dazu. Bis zum Gewicht seines Vaters - stolze 4,6 Tonnen - ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Der junge Elefant testet spielerisch den Gebrauch seines Rüssels. Er berührt andere Tiere, sammelt kleine Äste und probiert sich beim Trinken. "Der kleine Elefant wird nach wie vor gesäugt, er trägt aber bereits kleinere Äste durch die Anlage. Er schafft es auch schon, mit dem Rüssel Wasser aufzunehmen und sich in den Mund zu spritzen", sagte Tierpflegerin Hannah Bartunek. Zum Tierpfleger-Team hat er bereits Vertrauen aufgebaut: Er streckt die Ohren entgegen und lässt sich auch berühren - eine wichtige Vorarbeit für das spätere medizinische Training.